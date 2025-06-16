الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية هروب العائلة المقدسة بقنا

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية هروب العائلة المقدسة، بقنا.

شارك في الصلاة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة، بحضور راهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات.

في كلمة العظة ركز صاحب النيافة على مسيرة قداسة البابا ليون الرابع عشر، طالبًا الصلاة من أجله، لكي يقود الكنيسة المقدسة حسب قلب الله.

وفي حوار أبوي مع المحتفى بهم، تحدث الأب المطران عن أهمية ممارسة الأسرار المقدسة لحياتنا، والتركيز على عمل الروح القدس بداخلنا، وحث الجميع على ممارسة سر الإفخارستيا باستمرار، طالبًا من الرب أن يقود شعب الرعية للقداسة.

واختتم الاحتفال بتقديم الشكر والتشجيع لجميع القائمين على الخدمة، وتوزيع الهدايا التذكارية، وتبادل التهاني.