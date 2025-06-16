أحمد موسى: توقعات باستهداف إيران للتلفزيون الإسرائيلي ردا على هجومها الأخير.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المتصاعدة بين الجانبين.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك توقعات بأن تستهدف إيران مبنى التلفزيون الإسرائيلي، في رد مباشر على قصف الاحتلال لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران.

وأضاف موسى ، أن السلطات الإيرانية نجحت في تفكيك خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، كانت تستعد لتنفيذ عمليات داخل إيران، مشيرًا إلى ضبط مصنع يستخدم في تصنيع طائرات صغيرة كان من المقرر استخدامها لاستهداف مواقع إيرانية حساسة.

وأوضح أحمد موسى، أن إيران بدأت إجراءات تفتيش وفحص داخلي مكثف لاكتشاف ما وصفه بـ"الأهداف الخائنة من الداخل"، مؤكدًا أن التعامل مع التهديدات الداخلية أكثر تعقيدًا من الخارجية، وأن الأجهزة الأمنية الإيرانية بدأت بالفعل عملية تعقّب دقيقة لهذه الخلايا.

وأشار إلى أن إسرائيل قد لا تتمكن من تحمل الضربات المتتالية من إيران، وهو ما قد يدفعها إلى التراجع عن التصعيد، في حين أبدت الولايات المتحدة، رغبتها في التدخل العسكري ضد إيران، حيث صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على إيران القبول بالتفاوض "قبل فوات الأوان".

كما شدد أحمد موسى، على أن إسرائيل بمفردها غير قادرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني، لكن إذا تدخلت أمريكا عسكريًا، فقد يُحسم الملف نهائيًا، مضيفًا أن هذا السيناريو قد يجبر طهران على تحويل برنامجها النووي إلى برنامج سلمي تحت الضغوط الأمريكية والدولية.