موعد مباراة بيراميدز الودية القادمة

يواصل فريق بيراميدز استعداداته للموسم الكروي الجديد من خلال معسكره المغلق المقام حاليًا بمدينة أرضروم التركية، والذي يستمر حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وخاض الفريق حتى الآن مباراتين وديتين أمام بيرسبوليس الإيراني وألانيا سبور التركي، في إطار تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق سيخوض مباراته الودية الثالثة أمام العربي الكويتي في الرابعة والربع عصر بعد غد، على أن يختتم مبارياته الودية في المعسكر يوم 8 أغسطس، فيما تتواصل المفاوضات للاستقرار على هوية المنافس الأخير قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المرحلة النهائية من التحضيرات.

وفي السياق ذاته، يحرص المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، على متابعة جميع ترتيبات المباراتين المتبقيتين بالتنسيق مع المدير الرياضي والجهاز الفني، لضمان تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد.

وأبدى رولاني موكوينا ارتياحه للأجواء داخل المعسكر التركي، مؤكدًا أن البرنامج الإعدادي يسير وفق الخطة الموضوعة، وأن المعسكر سيسهم في رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق، بما يساعده على الظهور بأفضل مستوى مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.