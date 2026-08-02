192 مليون مشاهد.. مواجهة مصر والأرجنتين تكتب التاريخ في كأس العالم

حققت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026 رقمًا جماهيريًا استثنائيًا، بعدما جاءت كثاني أكثر المباريات مشاهدة عبر شبكة بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزة حاجز الـ192 مليون مشاهد.

ويعكس هذا الرقم الضخم الاهتمام الجماهيري الكبير بمشوار منتخب مصر في البطولة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" أمام منتخب الأرجنتين في واحدة من أبرز مباريات كأس العالم، والتي حظيت بمتابعة واسعة داخل المنطقة العربية.

وجذبت المباراة أنظار ملايين المشجعين، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها منتخب مصر، إلى جانب القيمة الفنية للمواجهة التي جمعت بين "الفراعنة" وأحد أبرز المنتخبات العالمية، ما جعلها من أكثر اللقاءات إثارة واهتمامًا خلال البطولة.

ويؤكد هذا الإنجاز الجماهيري المكانة التي باتت تحظى بها مباريات المنتخب المصري على المستوى الإقليمي، بعدما نجح الفريق في تقديم مستويات قوية خلال منافسات كأس العالم، وهو ما انعكس على نسب المشاهدة القياسية عبر الشاشات.

وتواصل مباريات كأس العالم 2026 تحقيق أرقام قياسية في نسب المتابعة، إلا أن مواجهة مصر والأرجنتين رسخت مكانتها كواحدة من أبرز المباريات التي استحوذت على اهتمام جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما سجلت أكثر من 192 مليون مشاهد عبر قنوات بي إن سبورتس.