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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القدس: استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا.. واقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للأقصى في يوليو

القدس: استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا.. واقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للأقصى في يوليو
القدس: استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا.. واقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للأقصى في يوليو
أ ش أ

أعلنت محافظة القدس استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى اقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت المحافظة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن اعتداءات الاحتلال في مناطق القدس المحتلة أسفرت إلى استشهاد 3 مواطنين، فيما أصيب ما مجموعه 15 مواطنا، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب المبرح، وإصابات بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابات نتيجة رشّ غاز الفلفل من قبل المستوطنين.
وأشارت إلى أن شهر يوليو شهد تصعيدًا نوعيًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، حيث رصد اقتحام 9,848 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى دخول 4615 شخصًا تحت غطاء "السياحة"، في ارتفاع ملحوظ في أعداد المقتحمين مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك وسط حماية مشددة وفرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المحافظة أن وتيرة الاقتحامات بلغ ذروتها في 23 يوليو، عندما اقتحم المسجد الأقصى 4248 مستوطنا، في أكبر اقتحام يُسجل خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات من جماعات "الهيكل"، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، في محاولة لفرض مظاهر السيادة الاحتلالية داخل المسجد المبارك وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.
ورصدت المحافظة تنفيذ المستوطنين 43 اعتداءً في محافظة القدس، بينها 5 بالإيذاء الجسدي، في إطار تصعيد استعماري متواصل استهدف المسجد الأقصى المبارك، والتجمعات البدوية، والأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية، وإقامة بؤر استعمارية جديدة والتوسع في القائم منها.
ووثّقت المحافظة اعتقال 115 مواطنًا، من بينهم 5 نساء وطفل واحد، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مختلف مناطق مدينة القدس المحتلة، ورافقت هذه الاعتقالات اقتحامات واسعة للمنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية على الحواجز والطرقات، مع استخدام القوة المفرطة، والضرب، والتخويف، والإهانة.
وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرارات تعسفية بحق المقدسيين، تشمل فرض قيود صارمة على الحركة، ومن بينها فرض غرامات مالية باهظة تثقل كاهل الأسر، والحبس المنزلي القسري، وقرارات الإبعاد ومنع السفر. كما واصلت محاكم الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه تهم محددة، في بعض الحالات لمدد طويلة الأمد، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة القانونية.
وخلال شهر يوليو 2026، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإخطارات والهدم والإخلاء ووقف البناء بحق الفلسطينيين في محافظة القدس، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة ويهدد السكان ومقدساتهم ومصادر رزقهم، وقد وثّقت محافظة القدس خلال هذا الشهر إصدار 27 إخطارًا وقرارًا، توزعت بين 26 إخطارًا بالهدم، وقرار واحد بالاستيلاء ووضع اليد عليها لأغراض عسكرية، ما يعكس استمرار استخدام الاحتلال للأدوات القانونية والإدارية كوسيلة لفرض الوقائع على الأرض ودفع المقدسيين نحو التهجير القسري.
كما رصدت محافظة القدس استمرارًا في السياسات الاستيطانية الإسرائيلية الهادفة إلى تعزيز السيطرة على محافظة القدس، عبر مخططات استيطانية واسعة شملت البناء والاستيلاء على الأراضي والتوسعة الاستيطانية، وقد وثّقت المحافظة، استنادًا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية عن بلدية الاحتلال في القدس، إضافة إلى ما وثّقه مركز بيت الشرق، ما مجموعه 22 مخططات استيطانية خلال الشهر.
وبيّنت المعطيات أن من بين هذه الأنشطة 4 مخططات تم إيداعها، تضمنت إنشاء 884 وحدة استيطانية سكنية على مساحة إجمالية بلغت (26,037) دونم، فيما تمت المصادقة على 4 مخططات استيطانية شملت إنشاء 8 وحدات استعمارية سكنية على مساحة إجمالية بلغت (29,658) دونما.

محافظة القدس رصاص الاحتلال الإسرائيلي مسجد الأقصى المبارك

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