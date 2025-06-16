وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ.. صور

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدربي برنامج "مشواري" بمحافظة كفر الشيخ ومختلف محافظات الجمهورية، وذلك بفندق سميراميس بالقاهرة، ضمن فعاليات الوزارة لدعم وتمكين الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية.

شهد الحفل حضور عدد من قيادات الوزارة، في مقدمتهم منال جمال، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، رئيس الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ووكلاء الشباب و400 مدرب بالبرنامج من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، واللذين جرى تكريمهما خلال الحفل تقديرًا لدورهما البارز في دعم وتنفيذ أنشطة البرنامج داخل المحافظة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج بالمحافظات وتدريب أكثر من مليون و500 ألف مستفيد، مؤكدًا أن "مشواري" يُجسد رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتمكين الشباب بمهارات الحياة والعمل، وتعليمهم كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادرة على النهوض بالمجتمع والدولة.

كما وجه الوزير الشكر والتقدير للمدربين والقيادات التنفيذية والإدارية التي ساهمت في نجاح البرنامج بكافة محافظات الجمهورية، مُشددًا على أهمية الاستمرار في الاستثمار في قدرات الشباب وتوسيع نطاق تنفيذ البرنامج.

جدير بالذكر أن أسماء المدربين الذين جرى تكريمهم بمحافظة كفر الشيخ هم: حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة ومدرب، وماهر أحمد، شريف السواق، محمود الصاوي، أحمد المغازي، مينا رضا، مجدي عبد الرحمن، أحمد عاشور، أحمد عطية، رمضان اللباني، محمود الجزايرلي، سهام البشبيشي، هبة أبو العز، رشا عبد المنعم.