عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كبارًا وأطفالًا| الآلاف من جماهير الأهلي تتوافد إلى استاد القاهرة لمباراة مازيمبي

صدى البلد

توافد الآلاف من جماهير النادي الأهلي إلي ملعب إستاد القاهرة، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء باستاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

واصطحبت جماهير الأهلي أطفالهم وزوجاتهم في جو كرنفالي، حاملين أعلام الأهلي ويرتدون تيشيرتات المارد الأحمر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام العاشرة مساء باستاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.
المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة. 


المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.


يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

438118602_982212149939720_90563917636224338_n
438118602_982212149939720_90563917636224338_n
438725293_982212106606391_7230126660192267267_n
438725293_982212106606391_7230126660192267267_n
438799452_982212349939700_6211578491900719089_n
438799452_982212349939700_6211578491900719089_n
438817871_982212136606388_3898073969341106269_n
438817871_982212136606388_3898073969341106269_n
438821487_982212093273059_546637513018990862_n
438821487_982212093273059_546637513018990862_n
438829289_982212336606368_4355439203042299172_n
438829289_982212336606368_4355439203042299172_n
438837474_982212123273056_7282828184587759198_n
438837474_982212123273056_7282828184587759198_n
439991862_982212319939703_1014222359871664337_n
439991862_982212319939703_1014222359871664337_n
440005845_982212946606307_4427844830270296675_n
440005845_982212946606307_4427844830270296675_n
440047593_982212366606365_7366534746411278691_n
440047593_982212366606365_7366534746411278691_n
440108303_982212309939704_8922379202520282709_n
440108303_982212309939704_8922379202520282709_n
440566468_982212169939718_1957918736824442013_n
440566468_982212169939718_1957918736824442013_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجمباز بتأهل 6 لاعبين إلى أولمبياد باريس

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| مايو كاني إيفولوشن يهزم سانت دوني

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري

تصريحات نارية من أرتيتا قبل مواجهة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

غيابات بالجملة| تشكيل الهلال لمواجهة الفتح بالدوري السعودي اليوم

افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بمقر النادي الأهلي

ياسر قمر: أشكر الأهلي على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»

ترشيحاتنا

عاشور والشحات وتاو| شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

ما المقصود بقول النبي «المرء على دين خليله»؟.. علي جمعة يوضح

كبارًا وأطفالًا| الآلاف من جماهير الأهلي تتوافد إلى استاد القاهرة لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بمشاركة مدبولي .. السعودية تستضيف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين للتباحث بشأن غزة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ