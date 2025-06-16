الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار مياه البحر على شواطئ طور سيناء

شهدت شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم "الإثنين"، انحسار مياه البحر لنحو 18 متر وظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة.

ولوحظ الانحسار منذ صباح اليوم على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر التي بلغت 39 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج الذي تراوح بين 1,5حتى 2,5 متر، وظهرت المياه داخل عمق البحر ضحلة لمسافة تتخطى الـ 18 متر، ما أدى إلى ظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة والصخور.

وأوضح مصدر بإدارة البيئة بديوان عام المحافظة، أن ظاهرة الانحسار تتكرر باستمرار بسبب قوة الجاذبية بين القمر والأرض، وتحدث بنسبة أقل بسبب جاذبية الشمس "أي النشاط الشمسي الذي يعرف بتأثير البقع الشمسية"، مما يسبب تراجع المياه عن الشواطئ وهو ما يعرف بظاهرة الجذر، وسرعان ما يرتفع منسوب المياه مرة أخرى وتعرف بظاهرة المد.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين كل 12 ساعة، ويمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة المتجددة كالطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنظيف الشواطئ.