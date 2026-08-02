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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة يكشف كواليس صادمة في ملف التحكيم المصري

جهاد جريشة
جهاد جريشة
يمنى عبد الظاهر

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن كواليس جديدة تتعلق بملف التحكيم المصري، متطرقًا إلى بعض الوقائع التي شهدها خلال فترة عمله، كما تحدث عن علاقته بعدد من المسؤولين، إلى جانب موقفه من تطوير منظومة التحكيم.

وقال جريشة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المهندس أحمد مجاهد، أكد له خلاله أن وجيه أحمد وعزب حجاج سيستمران في منصبيهما، مضيفًا أنه رد بأن دوره يقتصر على أداء عمله فقط، وأن بقاء أو رحيل أي مسؤول ليس من اختصاصه


ورد عليه جريشة: "أنا مش طرف في القصة، أنا بشتغل وبس، واللي يقعد يقعد، واللي يمشي يمشي".

وأضاف جريشة في تصريحاته: كنت مؤيدًا منذ البداية لفكرة إتاحة الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) للأندية، لأنه يوجد ما يدعو للقلق من ذلك، وأنه كان يطالب دائمًا بتحليل الحالات التحكيمية والاعتراف بالأخطاء، موضحًا أن هذا الأمر يعزز ثقة الأندية في منظومة التحكيم عندما يتم الاعتراف بالصواب والخطأ بشفافية.

وأوضح: النادي الأهلي كان يستحق ركلة جزاء في مباراته أمام سيراميكا، موضحًا أن هذا كان رأيه الشخصي، لكنه التزم بقرار لجنة الحكام،هذا رأيي، وأنا واحد من ضمن خمسة أعضاء في اللجنة، ومينفعش أطلع في الإعلام أقول إني ضد اللجنة، علشان كده سكت".

وتحدث جريشة أيضًا عن ظهور أوسكار رويز في وسائل الإعلام عقب مباراة سيراميكا والأهلي، مؤكدًا أنه كان رافضًا لهذه الخطوة، وقال إنه نصحه بعدم الظهور، لكن رويز أخبره بأن اتحاد الكرة طلب منه ذلك، ليرد عليه جريشة: "غلطان، ما تطلعش".

وأكد جريشة أيضًا على أن أوسكار رويز كان يقول للكابتن محمود وفا: "إنت شبهي، فأنا بحبك"، موضحًا أن رويز كان يقصد تشابه الشكل والتحركات داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الموقف حدث بالفعل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مشاعر الحب أو الكره لا يجب أن يكون لها أي مكان في الإدارة أو العمل داخل منظومة التحكيم.

الحكم الدولي السابق جهاد جريشة وجيه أحمد وعزب حجاج اتحاد الكرة

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