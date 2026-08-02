رئيس المنصورة: لا يوجد نادٍ استثماري يحقق أرباحًا في الكرة المصرية

أكد محمد البسيوني، رئيس نادي المنصورة، أن الأندية الشعبية تعاني من أزمة هيكلية داخل منظومة الكرة المصرية، مشددًا على أن المشكلة لا تتعلق بسوء إداراتها، بل بغياب نموذج استثماري حقيقي يدعمها ويضمن استمراريتها.

نادي المنصورة

وأوضح البسيوني، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، أن الأندية التي تحظى بدعم رجال أعمال أصبحت تمتلك "خلفية استثمارية"، متسائلًا: "لماذا لا يتم توفير نفس النموذج لباقي الأندية الشعبية؟"، مؤكدًا أنه لا يوجد في الكرة المصرية نادٍ استثماري يحقق أرباحًا مالية، وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو تقليل حجم الخسائر.

كما أشار رئيس المنصورة إلى أن متوسط الإنفاق في الدوري الممتاز يقترب من مليار جنيه في الموسم، معتبرًا أن هذا الإنفاق الضخم خلق فجوة كبيرة بين الأندية. وعن الإسماعيلي، أوضح أن أزمته مختلفة، إذ اعتمد لسنوات على دعم أفراد بعينهم، ومع توقف هذا الدعم وتضاعف قيمة الإنفاق، ظهرت الأزمات المالية وقضايا الفيفا، مؤكدًا أن البحث عن حلول جديدة أصبح ضرورة للحفاظ على النادي.