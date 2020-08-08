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تكنولوجيا

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:02 ص
تطبيق GBWhatsApp
تطبيق GBWhatsApp
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شيماء عبد المنعم
يبحث جميع مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، عن حيلة جديدة تمكنهم من إخفاء المراسلات التي تحوى معلومات مهمة أو أسرار لا يمكن لأحد غيرهم رؤيتها، خوفا من الإطلاع عليها أو فقدانها.

ولسوء الحظ، يفتقر تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، إلى ميزة تمكنك من إخفاء محادثاتك على واتساب بشكل سرى داخل التطبيق، وهنا يمكنك اللجوء إلى التطبيقات المعدلة من واتساب والتي تقدم إليك العديد من المزايا المفيدة.


وإذا كنت ترغب بإخفاء رسائلك ولا يمكن لأحد غيرك أن يراها، قم بتثبيت نسخة معدلة من تطبيق واتساب تسمى GBWhatsApp، على هاتفك الأندرويد، والتي ستتيح لك إمكانية إخفاء محادثاتك المهمة إلى جانب إخفاء جهات اتصالك تمام من قائمة واتساب.

وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إخفاء رسائلك وجهات اتصالك على واتساب باستخدام تطبيق GBWhatsApp:

1. قم بتثبيت تطبيق التراسل الفوري GBWhatsApp، على هاتفك الأندرويد من خلال هذا الرابط (هنا).

2. أدخل رقم هاتفك وبعد اكتمال التحقق وضبط الإعدادات، ارسل رسالة إلى جهات الاتصال التي تريد إخفاءها.

3. ثم اغلق التطبيق وافتحه مرة أخرى، واضغط ضغطة مطولة على المحادثة التي تريد إخفاءها.

4. انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على خيار إخفاء من قائمة الخيارات المنسدلة.

5. سيطلب منك التطبيق تعيين نمط جديد لحماية الدردشات المخفية، وبمجرد إدخاله ستختفي المحادثة وجهة الاتصال من التطبيق.

6. أما إذا أردت التراسل مع جهة الاتصال المخفية مرة أخرى، قم بالضغط على اسم تطبيق جي بي واتساب أعلى يسار الشاشة وإدخال نقش القفل، سترى قائمة بمحادثاتك المخفية.
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