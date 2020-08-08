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تكنولوجيا

لأندرويد وiOS.. واتساب يضيف دعما لتشغيل فيديوهات ShareChat قريبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:17 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك، على ميزة جديدة تسمح لمستخدمي خدمة ShareChat، بتشغيل مقاطع الفيديو داخل التطبيق الرئيسي باستخدام خاصية صورة داخل صورة PIP.

ووفقا لما ذكره موقع "indiatvnews"، أن موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أشار إلى أن تطبيق التراسل الفوري يقدم دعما لميزة خدمة فيديو ShareChat، في أحدث إصدار تجريبي  لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.


وبمجرد النقر فوق أيقونة التشغيل في فيديو ShareChat ، من خلال هواتف آيفون أو أندرويد، سيبدأ تطبيق واتساب في إعادة إنتاج الفيديو في وضع صورة داخل صورة PIP.

ويحتوي تطبيق الوسائط الاجتماعية الهندي ShareChat، على قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 60  مليون مستخدم نشط شهريًّا في جميع أنحاء البلاد، ومتوفر بـ15 لغة، ويحظى بشعبية كبيرة بين مستخدميه.

يذكر أن تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، أطلق تحديثا جديدا يجلب ميزة جديدة تسمى الرسائل ذاتية التدميرself-deleting messages، لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وios، والتى تأتي على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة الأخرى تيليجرام وسيجنال Signal.

وتتيح ميزة "self-deleting messages"، لمستخدمي واتساب ضبط مؤقت للرسائل بحيث يمكن حذف أي محادثة واختفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة، من خلال خيارا واحدا للمؤقت يتيح حذف الرسائل المرسلة بعد أسبوع فقط.
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