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تكنولوجيا

3 ميزات تخلصك من إزعاج واتسآب نهائيا.. تعرف عليها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:02 م
3 ميزات تخلصك من
3 ميزات تخلصك من إزعاج واتسآب نهائيا
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ندى على
يحتاج الكثير من مستخدمى تطبيق WhatsApp واتسآب الحصول على بعض الخصوصية في بعض الأحيان سواء وقت الإجازات أو حتى الضغط الكثير سواء في العمل أو الدراسة، وهو أمر صعب بعض الشئ، لكثرة عدد الرسائل خاصة من الأصدقاء. 

وهناك عدد من الميزات الموجودة في واتسآب والتى لا يعرفها الكثير من مستخدمى التطبيق، وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن التخلص من الإزعاج في واتسآب يعتمد على 3 ميزات رئيسية، وهى : 


1- التحكم في أهمية الرسائل 
ويمكن للمستخدمين تحديد أهم الاشخاص بالنسبة لهم في واتسآب عن طريق ميزة Pin ، وتثبيتهم في أعلى جهات الاتصال لمتابعة رسائلهم المهمة بين الحين والآخر، مما يعنى تصفح الرسائل من اقل عدد ممكن من جهات الاتصال، ولتفعيل الميزة لهواتف أندرويد اضغط مع الاستمرار ثم اضغط على Pin ، ولهواتف آيفون اسحب لليمين في الدردشة التي تريد تثبيتها في الأعلى ثم اضغط على Pin للتثبيت. 

2- التحكم في إضافتك للمجموعات الأخرى
وتعتبر مجموعات الدردشة من أكثر الأشياء المزعجة في واتسآب، وأحيانا يقوم بعض الاصدقاء او جهات الاتصال الأخرى بضم لمجموعة ما دون علمك أو موافقتك، وللتغلب على هذه المشكلة: 

انتقل إلى الإعدادات أو Settings ثم الحساب Account، بعد ذلك حدد الخصوصية أو Privacy، ومنها حدد المجموعات وحدد أحد الخيارات الثلاثة الجميع أو جهات الاتصال، جهات الاتصال ما عدا ، وبذلك يمكنك التحكم فيمن يضيفك إلى هذه المجموعات. 

3- قراءة الرسائل في وضع التخفي 
غالبا ما تكون هناك أوقات تريد فيها قراءة الرسائل دون علم أحد، ويمكنك قراء الرسائل كاملة بدون فتحها من خلال الشاشة الرئيسية عن طريق :  
اضغط لأسفل قليلًا على الرسالة على الشاشة وستسحب النص الكامل لأعلى ، ولكنك لن تظهر للشخص الآخر أنك قد قمت بقراءة رسالته. 

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