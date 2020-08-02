لهواتف آيفون القديمة.. تخلص من إزعاج إشعارات واتسآب.. صور

افتح الإعدادات أو Settings ثم اضغط على خيار الإشعارات، ومنها اضغط على خيار إظهار المعاينات في أعلى الشاشة ،

أو افتح تطبيق WhatsApp واضغط على الإعدادات فى أسفل اليمين ثم قم بتحديد خيار الاشعارات أو Notifications