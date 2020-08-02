لهواتف آيفون القديمة.. تخلص من إزعاج إشعارات واتسآب.. صور

تعتبر إشعارات رسائل تطبيق WhatsApp واتسآب من أكثر الإشعارات التى يمكن أن يستقبلها أحد المستخدمين، خاصة من الأهل او الأصدقاء أو غير ذلك، وأحيانا يفضل بعض المستخدمين عدم الإزعاج والتخلص من إشعارات رسائل واتسآب.
ويعتبر تطبيق واتسآب أكثر التطبيقات استخدامًا فى العالم، حيث يرسل ويستقل يوميًا مليارات الرسائل من خلال قاعدة مستخدمين لأكثر من 2 مليار شخص، لذلك بمجرد فتح التطبيق يصبح المستخدمون تحت ضغط هائل من الرسائل التى لا تنتهى والتى تكون أحيانا غير مهمة.
وبحسب مجلة How-To Geek التقنية فإن هواتف آيفون الحديثة منذ إصدار هاتف iPhone X، والتى تحتوى على ميزة Face ID خاصية التعرف على الوجه، حيث يمكن لأى هاتف آيفون حديث يحتوى على هذه الميزة التخلص من إشعارات واتسآب، ولكن لا يتوفر ذلك لهواتف آيفون القديمة.
أما بالنسبة لهواتف آيفون الأقدم فهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للتخلص من إشعارات واتسآب، والتخلص من إزعاجها
افتح الإعدادات أو Settings ثم اضغط على خيار الإشعارات، ومنها اضغط على خيار إظهار المعاينات في أعلى الشاشة ، أو افتح تطبيق WhatsApp واضغط على الإعدادات فى أسفل اليمين ثم قم بتحديد خيار الاشعارات أو Notifications
قم بالضغط على زر التبديل بجوار خيار إظهار المعاينة أو Show Preview
وعند إرسال أى رسائل لك في واتسآب، ستختفى الإشعارات، وبذلك يمكنك الاستمتاع بعد الإزعاج من قبل الآخرين، وتعتبر هذه الطريقة اكثر أمانا وخصوصية.