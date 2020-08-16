أخرها المكالمات المرئية.. 8 ميزات بـ Telegram مقتبسة من واتساب

حصل تطبيق تيليجرام Telegram ، على تحديثا جديدا يجلب ميزة منافسة لتطبيق واتساب ، وهي خاصية مكالمات الفيديو video call، وذلك احتفالًا بمرور 7 سنوات على إطلاق تطبيقها، وكميزة جديدة على تيليجرام ستحصل المكالمات المرئية على المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة.





ويعد تطبيق تيليجرام Telegram ، واحدا من أفضل 10 تطبيقات تنزيلا واستخدام في جميع أنحاء العالم، وواحدا من تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا والمنافسة لتطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، وبالرغم من أنه منافس لتطبيق التراسل الأشهر ولكن يضم التطبيق الروسي بعض الميزات المقتبسبة من واتساب.









وإلى جانب إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط، والملفات والتى تعد الميزات الرئيسية لتطبيق التراسل الفوري واتساب، يحتوي تيليجرام على ميزات أخرى مقتبسة من واتساب إلى جانب المكالمات المرئية، ةالتي ستنضم إليه مكالمات الفيديو الجماعية خلال الأشهر القادمة، وفيما يلي نستعرض أبرز ميزات تطبيق تيليجرام شبيهة بواتساب.





1. تصوير الفيديوهات: يحتوي تطبيق تيليجرام على ميزة شبيهة بتطبيق واتساب تسمى تلسكوب وهي ميزة تسمح للمستخدمين بتصوير فيديوهات قصيرة مباشرة عبر الكاميرا وإرسالها للمتابعين، وعرضها في مكان مخصص لها.





2. .قفل الدردشات Lock Chats: هى ميزة أمان إضافية داخل التطبيق يمكنك من خلالها قفل الدردشات بواسطة رمز مرور أو بصمة إصبعك، فإذا تمكن أحد ما من الوصول إلى هاتفك لن يستطيع قراءة سجلات الدرشة الخاصة بك، على غرار قفل بصمة الأصبع بواتساب





3. حذف الرسائل المرسلة: يسمح لك تطبيق تيليجرام على غرار واتساب تحرير الرسائل المرسلة (التى تم إرسالها بالفعل) لتصحيح الأخطاء الإملائية أو تعديلها.





4. آخر ظهور Last Seen: يمتلك تيليجرام ميزة خصوصية شبية بالميزات الأساسية بتطبيق واتساب وهي ميزة آخر ظهور، والتي تتيح لك أن كنت مشغول ولا تستطيع الرد على رسائل أصدقائك، ويمكنك تبديل من يمكنه رؤية آخر ظهور.





5. الوضع الليلي: أضاف تيليجرام ميزة الوضع الليلي الشائعة التي أضافها واتساب في أوائل العام الجاري، ولكن خاصية تيليجرام تسمى auto night، والتي تسمح لمستخدمي الخدمة الحصول على إضاءة منخفضة أثناء استخدام تطبيق الدردشة ليلا.





6. الرد على الرسائل: طرح تيليجرام ميزة جديدة يمكنك من خلالها الرد على رسائل محددة على غرار واتساب والتي تسمح لك بتمرير الرسالة التي تريد الرد عليها إلي يمين الشاشة لإضافة الرد الذي تريده.





7. صورة الملف الشخصي: يتيح واتساب لمستخدميه إضافة صورة خاصة في ملف التعريف الشخصي بيه على واتساب إلي جانب اسم المستخدم ونبذة مختصرة عنهم، يضم تطبيق تيليجرام نفس الميزة ولكن يتميز تيليجرام بأنه يمكنك الاحتفاظ بالصور السابقة إلى أن تقرر حذفها يدويا.





8. الدردشة الجماعية: على غرار واتساب يضم تيليجرام دردشات جماعية ولكن تسمى القنوات والتي غالبا ما يستخدمها أصحاب المشروعات للترويج لمنتجاتهم.