بطريقة خفية.. كيف تغادر جروبات واتس آب دون علم أحد

يعد تطبيق التراسل الفوري واتس اب WhatsApp ، هو أحد التطبيقات التي تستخدمها الشركات كثيرا في الآونة الأخيرة، والآن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستخدمه للبقاء على تواصل بموظفيهم، لتنفيذ المهام التي كانت تتم في الشركة من خلال الهاتف المحمول.





واتساب يرغب بمغادرتها دون التعرض للاحراج أو السؤال لماذا غادرت؟. ووفقا لما ذكره موقع "somagnews"، تضم الدردشات الجماعية سواء كانت للعائلة أو الأصدقاء أو الجيران أو العمل، العديد من الأشخاص المدرجون ضمن قائمتها يقومون بإرسال الكثير من الرسائل المزعجة على المجموعة، ويملك كل منا مجموعة أو أكثر علىيرغب بمغادرتها دون التعرض للاحراج أو السؤال لماذا غادرت؟.









ونظرا للاحراج الذي قد تتعرض له عند مغادرتك إلى أحد تلك الدردشات الجماعية المزعجة، وتعاني من إضافتك لها دون إذنك، لحسن الحظ، توجد حيلة ذكية تمكنك من الخروج من تلك المجموعات بطريقة خفية دون أن يلاحظ أحدا من أعضائها مغادرتك، عليك فقط اتباع الخطوات التالية:





1. أفتح دردشة واتساب WhatsApp الجماعية التي تريد مغادرتها، واضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العليا، وستظهر لك سلسلة من الخيارات.





2. من القائمة المنسدلة، انقر فوق خيار "معلومات المجموعة Group Info".





3. من الصفحة الجديدة، اضغط على خيار كتم الإشعارات، وقم بكتم الإشعارات لمدة سنة.





4. بمجرد القيام بهذه الخطوة، ارجع إلى "معلومات المجموعة"، واضغط الآن على "تخصيص الإشعارات Personalized notifications"، ستجدها أسفل الخيار السابق.





5. قم بإلغاء تنشيط "الإخطارات والتحذيرات notifications and warnings".





6. بعد إتمام هذه الخطوات لن تستقبل الإشعارات المزعجة من تلك المجموعات مرة أخرى، وكخطوة أخيرة يجب عليك أرشفة المجموعة حتى لا ترى أبدًا ما كتبوه إليك أو ببساطة ما يكتبه الآخرون.