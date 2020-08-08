AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بطريقة خفية.. كيف تغادر جروبات واتس آب دون علم أحد

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق التراسل الفوري واتس ابWhatsApp، هو أحد التطبيقات التي تستخدمها الشركات كثيرا في الآونة الأخيرة، والآن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستخدمه للبقاء على تواصل بموظفيهم، لتنفيذ المهام التي كانت تتم في الشركة من خلال الهاتف المحمول.

ووفقا لما ذكره موقع "somagnews"، تضم الدردشات الجماعية سواء كانت للعائلة أو الأصدقاء أو الجيران أو العمل، العديد من الأشخاص المدرجون ضمن قائمتها يقومون بإرسال الكثير من الرسائل المزعجة على المجموعة، ويملك كل منا مجموعة أو أكثر على واتساب يرغب بمغادرتها دون التعرض للاحراج أو السؤال لماذا غادرت؟.


ونظرا للاحراج الذي قد تتعرض له عند مغادرتك إلى أحد تلك الدردشات الجماعية المزعجة، وتعاني من إضافتك لها دون إذنك، لحسن الحظ، توجد حيلة ذكية تمكنك من الخروج من تلك المجموعات بطريقة خفية دون أن يلاحظ أحدا من أعضائها مغادرتك، عليك فقط اتباع الخطوات التالية:

1. أفتح دردشة واتساب WhatsApp الجماعية التي تريد مغادرتها، واضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العليا، وستظهر لك سلسلة من الخيارات.

2. من القائمة المنسدلة، انقر فوق خيار "معلومات المجموعة Group Info".

3. من الصفحة الجديدة، اضغط على خيار كتم الإشعارات، وقم بكتم الإشعارات لمدة سنة.

4. بمجرد القيام بهذه الخطوة، ارجع إلى "معلومات المجموعة"، واضغط الآن على "تخصيص الإشعارات Personalized notifications"، ستجدها أسفل الخيار السابق.

5. قم بإلغاء تنشيط "الإخطارات والتحذيرات notifications and warnings".

6. بعد إتمام هذه الخطوات لن تستقبل الإشعارات المزعجة من تلك المجموعات مرة أخرى، وكخطوة أخيرة يجب عليك أرشفة المجموعة حتى لا ترى أبدًا ما كتبوه إليك أو ببساطة ما يكتبه الآخرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استرجعها في ثوان.. حيلة بسيطة تتيح لك قراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

لتجنب مئات الرسائل.. كيفية تخصيص نغمة لمكالمات وإشعارات شخص معين في واتس آب

4 خفايا بتطبيق واتساب يجهلها الكثيرون.. تعرف عليها

من بينها تثبيت المحادثة.. 5 ميزات في واتس آب لا يعلمها الكثيرون

واتساب يعمل على ميزة جديدة تلقى إعجاب الجميع.. تعرف عليها

لهواتف آيفون القديمة.. تخلص من إزعاج إشعارات واتسآب.. صور

ترشيحاتنا

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أسعار الذهب فى مصر اليوم

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاروق فلوكس

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

المعاينة في حادث الطريق الدائري: إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات.. صور

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها