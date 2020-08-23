لعدم اختراقك على فيسبوك .. 5 نصائح عليك اتباعها

يعد موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك ، Facebook من أكثر المواقع استخداما في العالم، ويضم عددا كبيرا من مختلف الفئات العمرية والثقافية، كما تكثر عليه المشاركات من قبل المستخدمين من سواء صورهم الخاصة أو أعمالهم وآرائهم و أفكارهم في معظم المجالات مما يجعله فضاء واسعا لعمليات الاختراق التى زادت مؤخرا.





ونظرا لزيادة عدد المستخدمين وتنوع المحتوى الذى يتم مشاركته على فيسبوك فإنه تكثر عمليات الاختراق عليه سواء العشوائية أو المنظمة، مما يتطلب عبئا أكبر على مستخدمى فيسبوك للقيام باتباع خطوات لتأمين حسابهم بشكل اكبر، وذكرت مجلة PC الأمريكية أفضل 5 نصائح للحفاظ على عدم اختراق حسابات المستخدمين في فيسبوك:









1- استخدام كلمات سر قوية

ويجب ان تحتوي كلمات المرور على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل فترة واستخدام كلمات مرور مختلفة لكل الحسابات.





2- استخدام عوامل أمان ثنائية أو المصادقة الثنائية

المصادقة ثنائية العامل من أهم الخطوات التى يجب استخدامها في حساب فيسبوك، ويجب إدخال الرمز بالإضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول على فيسبوك، وبهذه الطريقة، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك، فلن يتمكن من الوصول إلى حسابك.





3- إلغاء الموقع وعدم استخدام GPS

يتيح موقع فيسبوك وغيره من المواقع عند نشر أو مشاركة المنشورات إظهار مكان الموقع عند نشر التغريدات ويجب على المستخدمين الحذر من هذا الأمر لأن ذلك يكشف بيانات مواقعهم، مما يعد خطرا كبيرا عليهم.





4- منع الآخرين من اسال طلبات الصداقة

ويتيح موقع فيسبوك الغاء ارسال طلبات الصداقة للمستخدمين الذين لا تعرفهم، مما يمنع الوصول العشوائى لععد كبير من المستخدمين الغير مرغوب فيهم.





5- التحكم في البيانات التى تشاركها

وعند نشر الصور الخاصة بك أو معلومات تتعلق بك فإنه يجب عدم نشرها للعامة ويجب تخصيصها للأصدقاء فقط حتى لا تكون وسيلة سهلى للهاكرز أو المخترقين لمعرفة أى شئ خاص بك.



