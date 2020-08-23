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تكنولوجيا

احذفها فورا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية وتشترك في تطبيقات مدفوعة دون علم المستخدمين.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:02 ص
احذفها فورا..23
احذفها فورا..23 تطبيق تخترق حساباتك البنكية
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ندى على
حذر باحثون في مجال الأمن الإلكترونى من شركة Sophos مستخدمى  هواتف أندرويد، من 23 تطبيق تقوم باحتراقهم وكشف بياناتهم الشخصية وكشفها، بالإضافة إلى إرسال روابط خبيثة تضر بالهاتف. 

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية فإن هذه التطبيقات تتختفى في تطبيقات أخرى حتى لا تقوم شركة جوجل من حذفها على متجر جوجل للتطبيقات Google Play Store ، وبالتالى تصدر باكثر من شكل وتخترق الهواتف. 


وتقوم هذه التطبيقات بإغراء مستخدمى هواتف أندرويد على متجر التطبيقات بأنها تطبيقات مجانية، الامر الذى يجعل العديد من المستخدمين يقوموا بتحميلها ليكتشفوا بعد ذلك أنهم مشتركون في المئات من التطبيقات الأخرى الغريبة، بالإضافة إلى وجود مشكلات كبيرة في هواتفهم. 

ولا تقتصر هذه التطبيقات على ابطاء الهواتف فقط أو الاشتراك في تطبيقات أخرى وإنما على سرقة الحسابات البنكية، بالإضافة إلى اجبار المستخدمين للاشتراك ي تطبيقات مدفوعة الأجر دون علمهم. 

ونصج الباحثون مستخدمى هواتف أندرويد أن يكونوا على متابعة دائمة بكل التطبيقات التى تحذر منها جوجل أو يحذر منها الباحثون في مجال الأمن الإلكترونى حتى لا يقعوا ضحية لهذه التطبيقات دون علم منهم. 

وللاطلاع على هذه التطبيقات : 



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