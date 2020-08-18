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تكنولوجيا

احذرها.. تطبيقات تدمر حياتك وتكشف بياناتك الشخصية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:02 م
تطبيقات تدمر حياتك
تطبيقات تدمر حياتك وتكشف بياناتك الشخصية
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ندى على
يتسع متجر التطبيقات لمئات الآلاف من التطبيقات المتنوعة والمختلفة سواء تطبيقات للصور أو الألعاب، أو تطبيقات لإزالة الفيروسات، وغيرها وعادة ما نسمع عن التطبيقات الغير موثوقة التى تضر بهواتف المستخدمين، ولكن هذه المرة هناك تطبيقات قد تضر بحياتك الشخصية وتقلب حياتك رأسا على عقب. 

وبحسب مركز أبحاث Pew Research Center فإن تطبيقات المواعدة هى أخطر تطبيقات على الإطلاق يمكن للمستخدمين تحميلها واستخدامها، حيث أن التطيقات تنطوى على مخاطر أكبر من كونها تطبيقات للتعارف والمواعدة. 

ويعتبر المركز أن خطر التطبيقات يشمل المستخدمين من الجنسين سواء الرجال أو النساء خصوصا الشباب في سن من 18 – 24 حيث أنها أكثر فئة  تستخدم هذه التطبيقات. 

وينتج عن استخدام تطبيات المواعدة جرائم كثيرة تشمل العنف والاعتداء  الجنسي أو التحرش و نشر الصور الشخصية للمستخدمين، ثم القيام بابتزاز الضحايا لدفع أموال كثيرة، وعند الفشل في دفع هذه المطالب يقوم المعتدون بنشر الصور على الانترنت او بيعها لمواقع أو شبكات أخرى.
 
ويستخدم تطبيقت المواعدة في الولايات المتحدة فقط حوالى 30 %  اى ما يعنى أن هناك 3 أشخاص من أصل 10 يستخدمون هذه التطبيقات، وتتعرض أكثر من 60 % من النساء دون سن 35 سنة من مستخدمى التطبيقات لمضايقات جنسية. 

وعبر أكثر من 45 % من مستخدمى تطبيقات المواعدة بالشعور بالاحباط لاستخدامهم تطبيقات المواعدة في السابق، وعبروا عن ندمهم بسبب معاناتهم مع بعض المشكلات اثناء استخدامها في السابق. 

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