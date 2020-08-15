ثغرة في أجهزة مساعد أمازون تكشف التسجيلات الصوتية للمستخدمين

كشف باحثون في مجال الأمن الإلكترونى عن وجود ثغرة خطيرة في أجهزة أليكسا المساعد الصوتى لأمازون Amazon Alexa ، والتى من الممكن أن تسمح بالوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين، ومنها اختراق التسجيلات الصوتية لهم.





وبحسب صحيفة Evening Standard البريطانية فإن باحثين في الأمن الإلكترونى من شركة Check Point اكتشفوا أن الهاكرز قادرين على اختراق أجهزة أليكسا والوصول إلى السجل الصوتى والبيانات الشخصية للمستخدمين بالإضافة إلى أرقام هواتفهم الشخصية.





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وتسمح الثغرة الموجودة في أجهزة أليكسا من أمازون، بإزالة البيانات الشخصية، وتثبيت غيرها، بالإضافة إلى ارسال روابط خبيثة تعمل على اختراق هواتف الضحية وتقوم بالتعرف على التفاعل الصوتى للحصول على هذه المعلومات.





وباعت شركة أمازون أكثر من 200 مليون جهاز مساعد صوتى في جميع أنحاء العالم، في العام الحالى 2020 ، ووفقا للصحيفة فإن الشركة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة حفاظا على بيانات المستخدمين.



