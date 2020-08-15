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تكنولوجيا

ثغرة في أجهزة مساعد أمازون تكشف التسجيلات الصوتية للمستخدمين

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:34 ص
ثغرة فى أجهزة مساعد
ثغرة فى أجهزة مساعد أمازون تكشف التسجيلات الصوتية للمستخدمين
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ندى على
كشف باحثون في مجال الأمن الإلكترونى عن وجود ثغرة خطيرة في أجهزة أليكسا المساعد الصوتى لأمازون Amazon Alexa ،  والتى من الممكن أن تسمح بالوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين، ومنها اختراق التسجيلات الصوتية لهم. 

وبحسب صحيفة Evening Standard البريطانية فإن باحثين في الأمن الإلكترونى من شركة Check Point اكتشفوا أن الهاكرز قادرين على اختراق أجهزة أليكسا والوصول إلى السجل الصوتى والبيانات الشخصية للمستخدمين بالإضافة إلى أرقام هواتفهم الشخصية. 


وتسمح الثغرة الموجودة في أجهزة أليكسا من أمازون، بإزالة البيانات الشخصية، وتثبيت غيرها، بالإضافة إلى ارسال روابط خبيثة تعمل على اختراق هواتف الضحية وتقوم بالتعرف على التفاعل الصوتى للحصول على هذه المعلومات. 

وباعت شركة أمازون أكثر من 200 مليون جهاز مساعد صوتى  في جميع أنحاء العالم، في العام الحالى 2020 ، ووفقا للصحيفة فإن الشركة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة حفاظا على بيانات المستخدمين. 

ومؤخرا ذكرت تقارير أن أكثر من مليار هاتف أندرويد  Android عرضة للاختراق، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون، حيث يمكن استغلال الثغرات الأمنية عندما يقوم الهاكرز بتنزيل مقطع فيديو أو محتوى آخر يعرضه المعالج. 
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