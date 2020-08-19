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تكنولوجيا

لتأمين خصوصيتك وحماية بياناتك.. أفضل 3 تطبيقات لتشفير هاتفك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:01 ص
أفضل 3 تطبيقات لتشفير
أفضل 3 تطبيقات لتشفير هاتفك
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ندى على
هناك العديد من النصائح والخطوات التى يجب فعلها عند حماية بياناتنا الشخصية، مثل الصور والفيديوهات وأرقام الهواتف، والوثائق، وغيرها ورغم أننا نقوم باتباع وضع كلمات سر قوية للحسابات المختلفة التى تحتوى على هذه البيانات إلا أن ذلك ليس كافيا. 

وبحسب موقع Computerworld فإن هناك عدداً من التطبيقات التى تقوم بحماية وتشفير المعلومات دون عناء اتباع خطوات كثيرة، حيث إن وضع كلمات سر قوية وغيرها هى جزء من عملية تشفير وحماية البيانات، وليست كل العملية، وأن اختيار التطبيقات التى تتميز بدرجة تشفير عالية هى جزء كبير واختصار لخطوات كثيرة ، ومن هذه التطبيقات : 


1- تطبيق LastPass Password Manager 
ويقوم التطبيق بمساعدتك على وضع كلمات سر قوية للغاية، ويقوم بحفظها، لذلك إذا نسيت هذه الكلمات ستجدها بسهولة على التطبيق، كما أن التطبيق سهل الاستخدام، ويقوم بتخزين البيانات المهمة الخاصة بالمستخدمين، ويسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول على حساب من حساباتهم بدون كتابة كلمة السر. 

2- تطبيق Authy 2-Factor Authentication 
وهو تطبيق للمصادقة الثنائية للهاتف التى تعمل على تأمين الهاتف ليس فقط عن طريق كلمة السر وإنما عن طريق وضع رقم الهاتف حيث يرسل لك في كل مرة رقم معين تقوم بوضعه عن فتح حساباتك، وبدون هذا الرقم لا تستطيع من تسجيل الدخول، ويكون هذا التطبيق في غاية الأهمية عند ضياع الهاتف أو سرقته. 

3- تطبيق NordVPN 
ويعمل التطبيق على حفظ جميع بياناتك، ويقوم بحماية المستخدمين من الاختراقات التى تحدث لهم، كما أنه يمنع التطبيقات الأخرى من التجسس عليك، ومشاهدة بياناتك، ويحميك من روابط التسلل التى تدخل للهاتف بدون اذن من المستخدمين للتجسس عليهم، كما أنه يحميك من اختراقات شبكات الواى فاى الغير معروفة والمفتوحة والتى يكون أغلب من يديرها هاكرز. 
 

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