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تكنولوجيا

جوجل تطلق ميزة في أندرويد 11 تمنع اختراق الهواتف

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:11 ص
جوجل تطلق ميزة في
جوجل تطلق ميزة في أندرويد 11 تمنع اختراق الهواتف
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة جوجل Google ستضيف ميزة جديدة في نظام تشغيلها الجديد Android 11 أندرويد 11، حيث ستقوم الميزة بحماية مستخدمى هواتف أندرويد من الاختراقات التى تقوم بها تطبيقات الطرف الثالث من تطبيقات الكاميرا، والتى تعمل على تخزين صور المستخدمين دون اذن منهم. 
  
وبحسب موقع The Verge فإن الميزة تعمل على إجبار تطبيقات الكاميرا في هواتف أندرويد من أخذ الصور والفيديوهات الموجودة على هواتفه المستخدمين وتخزينها، حيث سيتم بدء تفعيل الميزة عند إطلاق نظام أندرويد 11، والمزمع إطلاقه لجميع هواتف أندرويد خلال أسابيع قليلة.  


وقال الفريق الهندسي في شركة جوجل إن أدرج خاصية في نظام أندرويد 11 ستطلب الإذن من كل تطبيقات الطرف الثالث التى تقوم بالاطلاع على بيانات المستخدمين الشخصية دون إذن منه. 

ومن المعروف أن تطبيقات الكاميرا من أكثر التطبيقات التى تقوم باختراق المستخدمين، والاطلاع على صورهم والفيديوهات الخاصة بهم، حيث أنه في أغلب عمليات الاختراق التى تتم لهواتف أندرويد تكون معظمها ناتجة عن تطبيقات الكاميرا. 

كانت شركة آبل، أطلقت ميزة جديدة في نظام التشغيل الجديد لديها  iOS 14 ، والتى ستقوم بإخبار المستخدمين بالتطبيقات التى تقوم بتخزين بياناتهم، مما جعل العديد من التطبيقات تتراجع عن تتبع وتخزين البيانات. 

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