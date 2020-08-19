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تكنولوجيا

صور مفصلة للشوارع والمدن.. جوجل تطلق أكبر تحديث لها على Google Maps

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:00 ص
جوجل تطلق أكبر تحديث
جوجل تطلق أكبر تحديث لها على Google Maps
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ندى على
أطلقت شركة جوجل، تحديثًا، هو الأكبر من نوعه، على تطبيق الخرائط  Google Maps؛ بحيث سيظهر التحديث تفاصيل الشوارع والمدن على التطبيق، مثل إظهار الأرصفة والممرات وضيق أو اتساع الشوارع.  

وبحسب موقع Tech Crunch فإن التحديث يشمل أيضا إظهار عدد من الميزات الطبيعية من صور القمر الصناعى، وستساعد الصور الواضحة في تطبيق Google Maps التنقل بشكل أفضل سواء عن السيارة أو عن طريق المشى أو ركوب الدراجات. 

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وسيوضح تطبيق Google Maps صورة مفصلة للممرات والأرصفة، بالإضافة إلى إظهار هذه الصور بالألوان لتوضيحها بشكل أكبر لذوى الإعاقة. 

وستتيح جوجل التحديث الجديد لـ Google Maps لأكثر من 220 مليون شخص، وسيُغطى أكثر من 100 مليون كيلو متر، كما ستعمل جوجل على طرح عدد من الخرائط التفصيلية لبعض المدن وخاصة الأسواق الكبيرة فيها.
 
وكانت جوجل، قد أتاحت مؤخرًا، خاصية جديدة على Google Maps، وذلك بإتاحة طرق وأماكن وأرصفة الدراجات، وكذلك مقر الشركات والمحلات التي تقوم بتأجير الدراجات، لترويج لركوب الدراجات كوسيلة للتباعد الاجتماعى خلال فيروس كورونا COVID-19، وكذلك للتجول بطريقة صديقة للبيئة.
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