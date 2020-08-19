صور مفصلة للشوارع والمدن.. جوجل تطلق أكبر تحديث لها على Google Maps

أطلقت شركة جوجل، تحديثًا، هو الأكبر من نوعه، على تطبيق الخرائط Google Maps ؛ بحيث سيظهر التحديث تفاصيل الشوارع والمدن على التطبيق، مثل إظهار الأرصفة والممرات وضيق أو اتساع الشوارع.





التنقل بشكل أفضل سواء عن السيارة أو عن طريق المشى أو ركوب الدراجات. وبحسب موقع Tech Crunch فإن التحديث يشمل أيضا إظهار عدد من الميزات الطبيعية من صور القمر الصناعى، وستساعد الصور الواضحة في تطبيق Google Maps





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وسيوضح تطبيق Google Maps صورة مفصلة للممرات والأرصفة، بالإضافة إلى إظهار هذه الصور بالألوان لتوضيحها بشكل أكبر لذوى الإعاقة.





وستتيح جوجل التحديث الجديد لـ Google Maps لأكثر من 220 مليون شخص، وسيُغطى أكثر من 100 مليون كيلو متر، كما ستعمل جوجل على طرح عدد من الخرائط التفصيلية لبعض المدن وخاصة الأسواق الكبيرة فيها.