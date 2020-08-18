أستراليا تلزم جوجل بالدفع مقابل محتوى وسائل الإعلام.. والشركة: العواقب وخيمة

قررت الحكومة الأسترالية، خوض حرب هى الأولى من نوعها ضد عملاق البحث شركة جوجل الأمريكية Google؛ لإجبارها على الدفع للصحف وشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام المحتوى الخاص بهم.





وبحسب موقع CNN Business فإن هيئة مراقبة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ACCC، أصدرت قرارا تنفيذيا بإجبار شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك من الدفع لوسائل الإعلام الأسترالية، مقابل عرض أخبارهم على منصات هذه الشركات.









وقدرت هيئة الرقابة على المنافسة الأسترالية، أن شركتى جوجل وفيسبوك يكسبان معًا حوالي 6 مليارات دولار أسترالي أى 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا من الإعلانات في أستراليا فقط.





وطالبت الهيئة الشركتان بدفع ما لا يقل عن 10% من الأرباح كل عام لمؤسسات الأنباء المحلية أى حوالى 600 مليون دولار أمريكى، مبررة أن وسائل الإعلام الأسترالية فقدت الغالبية العظمى من عائداتها الإعلانية لصالح عمالقة التكنولوجيا العالمية.





وفي رد على القرار ردت شركة جوجل في بيان لها محذرة الأستراليين بأن القانون المقترح الذى في الأصل لصالح وسائل الإعلام سيضر بقدرتهم على البحث وسيؤدى إلى عواقب وخيمة خاصة على مستخدمى يوتيوب.





وأوضحت جوجل أن المنتجات التى يعتمد عليها الأستراليون سوف تتضرر من اللوائح الحكومية التى تم سنها، وقالت الشركة إنها لم تطلب من الأستراليين دفع أى اشتراكات في خدماتها المجانية، إلا إذا اختارت القيام بذلك.



