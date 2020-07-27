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تكنولوجيا

هيئة حكومية أسترالية تقاضي جوجل لاستخدامها بيانات المستخدمين الشخصية لعرض الإعلانات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:00 ص
هيئة حكومية أسترالية
هيئة حكومية أسترالية تقاضي جوجل
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ندى على
قامت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الحكومية (ACCC) دعوى قضائية ضد شركة جوجل Google الأمريكية، بسبب توسيع نطاق استخدامها للبيانات الشخصية وسياسة الخصوصية. 

وبحسب موقع ZDNet فإن هيئة المنافسة الاسترالية  اتهمت شركة جوجل باستخدام المعلومات الشخصية الخاصة بحسابات المستهلكين بالاقتران مع معلومات حول أنشطة هؤلاء الأفراد على مواقع غير تابعة لـلشركة لعرض الإعلانات على الرغم من عدم الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. 


وقالت الهيئة : " إن هذه البيانات حول نشاط المستخدمين عبر الإنترنت بخلاف موقع جوجل أصبحت مرتبطة بأسماء المستخدمين وغيرها من معلومات التعريفية  التي تحتفظ بها شركة جوجل ليتم استغلالها في الإعلانات. 

وفقا للموقع فإنه في عام 2018  طلبت شركة جوجل من المستخدمين المالكين لحساب على موقع جوجل الضغط على الموافقة بإرسال  إشعارات منبثقة، وذلك لاستخدام هذه الموافقة في توسيع استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.  

وجاء في الإشعارات التي أرسلتها جوجل للمستخدمين  "لقد قدمنا بعض الميزات الاختيارية لحسابك ، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في البيانات التي تجمعها جوجل وكيفية استخدامها ، مع السماح لـجوجل بعرض إعلانات أكثر صلة".


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