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تكنولوجيا

تتجسس على التطبيقات المنافسة باستخدام أندرويد.. جوجل تعترف

السبت 25/يوليه/2020 - 09:01 م
جوجل
جوجل
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شيماء عبد المنعم

يمنح برنامج داخلي في جوجل يعرف باسم Android Lockbox، موظفي الشركة إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية تفاعل مستخدمي أندرويد مع التطبيقات والخدمات الشائعة المنافسة لجوجل، وفقا لتقرير صادر من موقع The Information.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعطي البرنامج الذي يعمل عبر خدمات جوجل المحمولة، لموظفي عملاق البحث الأمريكي، إمكانية الاطلاع على البيانات الحساسة حول التطبيقات الأخرى، من ضمنها عدد مرات فتحها ومدة استخدامها، ووفقا للتقرير فأن موظفي جوجل يجب أن يطلبوا الإذن لرؤية هذه البيانات في بعض الحالات، وبعض هذه الطلبات يتم رفضها.


وذكر التقرير أن جوجل تستخدم هذا البرنامج  لمواكبة المنافسين لخدمة البريد الألكتروني التابعة لها Gmail، أو لمراقبة استخدام فيسبوك وإنستجرام، وتقول بعض المصادر أن الشركة الأمريكية قد استخدمت هذه المعلومات للتخطيط لإطلاق منافس لتطبيق مقاطع الفيديو الصيني تيك توك، سيطلق عليه اسم Shorts.

ويأتي هذ التقرير في الوقت الذي  تواجه الشركة تحقيقًا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار من كل ولاية أمريكية تقريبا، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي أمام الكونجرس، حيث، ويقال: إن وزارة العدل تخطط لرفع قضية مكافحة احتكار أيضا.

وحسبما ورد في التقرير، فأن برنامج Android Lockbox، يحصل على أكثر المعلومات عندما يوافق المستخدمون على مشاركة المعلومات مع جوجل كجزء من عملية إعداد أندرويد، إذ يتم إخبار المستخدمين أن هذه البيانات تسمح للشركة بتقديم تجربة أكثر خصوصية، لكن المعلومات تقول: إنها توفر أيضا بيانات للبحث التنافسي.

وردا على التقرير الصادر من موقع The Information، اعترفت جوجل بأن لديها حق الوصول إلى بيانات الاستخدام من التطبيقات المنافسة، لكنها قالت: إن البرنامج عام ويمكن للمطورين الآخرين الوصول إلى بيانات مماثلة.
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