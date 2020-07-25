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تكنولوجيا

على غرار واتساب وفيسبوك.. جوجل تضيف ميزات جديدة لتطبيق Google Messages

السبت 25/يوليه/2020 - 04:02 م
تطبيق Google Messages
تطبيق Google Messages
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شيماء عبد المنعم
حصل تطبيق التراسل التابع لشركة جوجل Google Messages، على ميزات جديدة في النسخة الخاصة بالخدمة على هواتف أندرويد،  بما في ذلك ردود الفعل التعبيرية وميزة الملصقات في الرد الذكي.

وبحسب ما ذكره موقع "business-standard"، يفتقر تطبيق رسائل جوجل إلى بعض الميزات الحديثة والمحسنة لفترة طويلة، والآن استلهم بعض الميزات الجديدة من تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب، وذلك من أجل مواكبة منصات التراسل الفورية والتي تحظي بشعبية كبيرة.


وفيما يلي نستعرض أبرز الميزات التي حصل عليها تطبيق Google Messages، وكيفية عملها:

1. رودو الفعل التعبيرية Emoji:
يتيح لك تطبيق Google Messages الآن الرد على الصور والفيديو ورسائل الدردشة التي يرسلها إليك شخص ما، من خلال الرموز التعبيرية إيموجي، ولاستخدام رد فعل الرموز التعبيرية، اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الرد عليها، وسوف يظهر مربع منبثق مع 7 تعبيرات متحركة مختلفة للاختيار من بينها، مثل القلب والضحك والمفاجأة والحزن والغضب والإعجاب وعدم الإعجاب، وهي ميزة قدمها لأول مرة فيسبوك.

2. ميزة الملصقات في الرد الذكي:
ميزة الرد السريع هو طريقة سريعة للرد على الرسائل، حيث يتيح لك تطبيق Google Messages، على هواتف أندرويد استخدام الملصقات في الرد الذكي، حيث تظهر الملصقات تلقائيًا على شريط الرد الذكي، إلى جانب خيارات الرد السريع القائمة على النص، وتتوفر الملصقات المقترحة حاليا باللغة الإنجليزية فقط.

3. محرر وسائط:
يحتوي الآن، تطبيق الرسائل التابع لجوجل على هواتف أندرويد  محرر وسائط مدمج حتى تتمكن من إضافة نص أو الرسم على الصور قبل مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك، ولاستخدام محرر الوسائط ، التقط صورة بالكاميرا داخل التطبيق واضغط على زر التعديل المتاح في الزاوية اليمنى العليا لإضافة نص أو رسم على الصورة باستخدام الفرش قبل المشاركة.

4. الرسائل الصوتية Voice messages:
حصل تطبيق رسائل جوجل اخيرا على ميزة الرسائل الصوتية، والتي تتيح تسجيل وإرسال رسالة صوتية، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على زر المخصص للميزة برمز على شكل ميكروفون لتسجيل الرسائل  داخل شريط الإنشاء لتسجيل رسالتك ومشاركتها.

5. مكالمات الفيديو:
قامت شركة جوجل بدمج ميزة مكالمات الفيديو في تطبيق الرسائل الخاص بها، والذي يتيح لك إجراء مكالمة فيديو من خلال واجهة التطبيق، و لبدء مكالمة فيديو، انقر على زر مكالمة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق، وستستخدم مكالمات الفيديو من خلال خدمة Google Duo.
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