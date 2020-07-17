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تكنولوجيا

أخيرا جوجل تقدم الحل .. وداعًا لرسالة الفيروسات على جهازك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:13 ص
أخيرًا جوجل تقدم
أخيرًا جوجل تقدم الحل..وداعًا لرسالة الفيروسات على جهازك
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قسم التكنولوجيا
بعدما كثرت شكاوى مستخدمى جوجل كروم من ظهور رسائل إعلانية أمامهم بشكل مستمر أثناء تصفحهم للإنترنت، قررت جوجل التدخل بتقديم الإصدار الجديد من متصفحها Chrome 84، بعدما دعمته للتغلب على تلك المشاكل، و من ثم أعلنت أنه بات متاحًا للتحميل الآن.

وبحسب CNET التقني، أوضحت جوجل أن  الإصدار الجديد من كروم يحجب الرسائل الإعلانية الإجبارية التى تظهر فجأة أمام المستخدمين فى صورة  popups، مشيرة إلى أن تلك الخاصية لا تنطبق على الرسائل الإعلانية جميعها، بل المسيئة فقط منها، والتى تخدع المستخدم برسالة وهمية لتنزيل برمجيات خبيثة تحتوى على فيروسات تدمر الأجهزة بالفعل.

و كشفت جوجل أن Chrome 84 يمكنه أيضا إطلاق رسائل تحذيرية للمستخدم قبل تنزيل المحتويات المشتبه فى سلامتها، حتي تكون عملية تحميل المستخدم لأى برمجيات تحت مسئوليته هو فقط.

يأتى ذلك بعدما جدير بالذكر أن الإصدار القديم كان يحجب المحتوي المشتبه به أيضًا ويمنع المستخدمين من الوصول إليها، أما الآن بات القرار بيد المستخدم فقط.

و من ناحية أخري سعت جوجل أيضا لإرضاء مطورى البرمجيات عبر إصدارها الجديد لمتصفح كروم، لمساعدتهم على تطوير طبيقات الإنترنت بشكل أفضل، حيث يمكن الآن لنسخة الويب منع شاشة الجهار من التوقف، أو الاظلام بشكل مفاجئ، وهو الامر الذى كان طبيعيًا للغاية فيما مضى.

كذلك يمكن الآن لتطبيقات الويب استخدام clipboard لنسخ و لصق البيانات بشكل صحيح من التطبيقات الأصلية على الجهاز، التي تستخدم بعض الملفات مثل Word أو PSD، و لتثبيت الإصدار الجديد يستطيع المستخدم تحميله مباشرةً من جوجل.
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