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تكنولوجيا

تطبيق Gmail أصبح أربعة × واحد.. جوجل تطلق تحديثا تاريخيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 م
تطبيق Gmail أصبح
تطبيق Gmail أصبح أربعة × واحد.. جوجل تطلق تحديث تاريخى
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ندى على
في تحديث تاريخى لتطبيق Gmail أضافت شركة جوجل 4 إضافات على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.
 
وبحسب موقع ZDNet التقنى فإن تطبيق Gmail إلى جانب كونه تطبيق لرسائل البريد الإلكترونى فإنه حظى ب 3 ميزات أخرى وهى Rooms لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية، و Chat لإجراء الدردشة، بالإضافة إلى تطبيق Google Meet الذى تم ضمه مع Gmail. 


ولم تكتف جوجل بهذه الميزات التى أطلقتها لتطبيق Gmail ولكنها أطلقت أيضا خدمات G Suite على الويب لهواتف أندرويد، حيث أنه  من خلال هذا الإطلاق ، ستتمكن أيضًا من فتح مستند والمشاركة في تحريره مع مستخدمين آخرين دون الخروج من تطبيق Gmail. 

كما وعدت شركة جوجل المستخدمين أن تطبيق Gmail  سيظل هو نفس الخدمة المألوفة التي يعرفها الناس، وأن الميزات الإضافية هى لمساعدة المستخدمين دون تغيير في الخدمات الأصلية نفسها. 

وأثار بعض المحللين عدد من التساؤلات بعد إطلاق الميزات الجديدة ل Gmail بعد قيام شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail، حيث اعتقد المحللون أن جوجل تخطط للتخلص  التدريجي من تطبيق  Google Duo الذى ينافس في الأصل تطبيق FaceTime في هواتف آيفون.
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