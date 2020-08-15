بعد دمجه مع Gmail .. جوجل تتخلص تدريجيا من تطبيق Duo لصالح Google Meet

بعد قيام شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ، تخطط الشركة للتخلص التدريجي من تطبيق Google Duo الذى ينافس في الأصل تطبيق FaceTime في هواتف آيفون.





وبحسب موقع XDA Developers فإنه بعد إطلاق خدمات G Suite أصبح من الصعب الحفاظ على تطبيقى مكالمات فيديو في آن واحد وهما Google Meet و Google Duo.









وقامت شركة جوجل بإضافة عدد كبير من الميزات في تطبيق Google Meet في الفترة الأخيرة مثل خاصية تشفير المكالمات وكذلك إزالة صور الخلفية ووضع خلفيات بألوان وصور جديدة وكذلك إزالة الأصوات المزعجة من المكالمات،والذى كان يعتبر تمهيدا للتركيز عليه.





وفقا لبعض المتخصصين فإن القضاء على تطبيق Google Duo سيستغرق سنوات، وليس من السهل على جوجل التخلص منه فجأة أو ايقافه للمستخدمين.





وتضاءل الاهتمام بتطبيق Google Duo حيث تم تجاهل التطبيق تماما عند دمج Gmail لتقديم مكالمات الفيديو، وتم اختيار تطبيق Meet بدلا منه، بالإضافة إلى الميزات الأخرى التى حصل عليها Meet ولم يحصل عليها Duo.





وصرحت جوجل بأنها قد استثمرت بالكامل في Duo ، الذي شهد نموًا مذهلًا خلال الوباء، حيث اعتمد الناس في جميع أنحاء العالم على مكالمات الفيديو أكثر من أي وقت مضى ، وأنه ليس لديها أي نية لمقاطعة ذلك لإيقاف تطبيق Duo كما أنها ستواثل إضافة ميزات جديدة له.



