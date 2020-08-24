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تكنولوجيا

تعرف على أكبر تطبيق منافس لفيسبوك في أمريكا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:03 ص
تعرف على أكبر تطبيق
تعرف على أكبر تطبيق منافس لفيسبوك في أمريكا
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ندى على
يعد تطبيق فيسبوك، Facebook ، من أكبر مواقع التواصل الاجتماعى في العالم، من حيث عدد المستخدمين، والمشاركات التى تتم عليه، ورغم الانتشار الكبير الذى حققه فيسبوك في العالم منذ عام 2008 ، ثم بعد ذلك في الشرق الأوسط بعد عام 2011 ، إلا أنه بدأ يتراجع في عدد المستخدمين له. 

وأصبح موقع فيسبوك من أكثر المواقع التى تشهد جدالا ومناقشات كثيرة  طوال الوقت، مما سبب الاحباط لعدد كبير من المستخدمين حيث طغى جانب النزاع والجدال بشكل اكبر على التطبيق أكثر من الجانب الترفيهى. 


وبحسب عدد كبير من الإحصاءات فإن فيسبوك قد تراجع بشدة في دول العالم الأول، مثل دول أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ تطبيق آخر يظهر في الأفق إلى جانب تطبيق تويتر، وهو تطبيق Reddit  ريديت. 

وأصبح تطبيق Reddit  ريديت التطبيق الثالث في الولايات المتحدة وذلك بعد سنوات قليلة من إطلاقه، حيث وصل إلى أكثر من نصف مليار مستخدم نشط في الشهر ، كما تشير الإحصاءات على ارتفاع هذا العدد بشكل كبير، وذلك وفقا لإحصاءات التطبيق نفسه. 
 
 وتطبيق Reddit هو تطبيق  أمريكي ، ويتم استخدام تطبيق Reddit لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.

كما يجمع تطبيق Reddit بين عدد من المزايا التى قد تشمل مزايا فيسبوك و تويتر معا حيث يتم تداول موضوعات شخصية وصور وفيديوهات وغيرها من الأنشطة.

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