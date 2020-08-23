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تكنولوجيا

بعد إزالته.. كيفية تفعيل تصميم فيسبوك الأزرق في 3 خطوات.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:07 م
الوضع الداكن لموقع
الوضع الداكن لموقع فيسبوك على الويب
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شيماء عبد المنعم
خلال الأيام الماضية، تخلي موقع فيسبوك عن تصميمه القديم، والذي يحتوي على شريط التنقل الرأسي الأزرق، حيث أعلن عملاق التواصل الاجتماعي أنه اعتبارا من سبتمبر القادم، لن يعمل التصميم "الكلاسيكي" بشكل افتراضي لجميع مستخدمي فيسبوك على إصدار سطح المكتب في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "Engadget"، ترسل فيسبوك إشعارا لمستخدميها من خلال صفحة الدعم بالموقع، لتخبرهم بأن تصميمها القديم أو "الكلاسيكي"، لن يكون متوفرا بشكل افتراضي بدءا من  شهر سبتمبر المقبل، ويمكنهم استخدام الوضع الداكن بدلا منه.


ووفقا للموقع التقني، لا يزال بإمكان مستخدمي موقع فيسبوك على إصدار سطح المكتب العودة إلى التصميم "الكلاسيكي" القديم إذا أرادوا ذلك، حيث توفر فيسبوك خيارا للتبدي بين التصميمين، وفيما يلي نستعرض إليك خطوات تفعيل الوضع الكلاسيكي القديم، وكيفية تفعيل الوضع الداكن على فيسبوك ويب:

أولا: كيفية تقعيل تطبيق تصميم فيسبوك "الكلاسيكي" القديم:

الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك  من خلال متصفح الويب "جوجل كروم" على إصدار سطح المكتب.

الخطوة الثانية: انقر على السهم المنسدل الصغير الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة فيسبوك، ومن القائمة المنسدلة اضغط على الخيار الثاني اسفل خيار المساعدة والدعم.

الخطوة الثالثة: بجوار خيار "التبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد Facebook Switch to new" قم بإلغاء تفعيل الزر لاستعادة التصميم القديم لفيسبوك.

ثانيا: كيفية تفعيل الوضع الداكن على فيسبوك ويب:

الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك  من خلال متصفح الويب "جوجل كروم" على إصدار سطح المكتب.

الخطوة الثانية: انقر على السهم المنسدل الصغير الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة فيسبوك، ومن القائمة المنسدلة اضغط على الخيار الثاني اسفل خيار المساعدة والدعم.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة، التي تظهر لك مرر لأسفل، وانقر على خيار "التبديل إلى فيسبوك الجديد Switch to new Facebook".

الخطوة الرابعة: اضغط هذا الخيار للتبديل للتصميم الجديد، وسيظهر لك مربع صغير يبرز التغييرات، وسيتيح لك مربع آخر الاختيار بين الوضع العادي والوضع الداكن.

الخطوة الخامسة: انقر على خيار "الوضع الداكن Dark Mode".

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت عن التصميم الجديد في مؤتمر المطورين F8 في عام 2019، والذي  يوفر ميزة الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي، ويسهل التنقل بين التبويبات المختلفة، كما يعرض القصص أعلى صفحة "آخر الأخبار"، والدردشات على يسار الشاشة.
طريقة تفعيل الوضع الكلاسيكي على فيسبوك ويب طريقة تفعيل الوضع الكلاسيكي على فيسبوك ويب
طريقة تفعيل الوضع الداكن على فيسبوك ويب طريقة تفعيل الوضع الداكن على فيسبوك ويب
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