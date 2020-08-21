لصالح الوضع الداكن.. فيسبوك تخفى التصميم "الكلاسيكى" قريبا

أعلنت شركة فيسوك Facebook ، من خلال مؤتمر المطورين في شهر مايو الماضي، عن التصميم الجديد لنسخة تطبيقها على سطح المكتب في جميع أنحاء العالم، والذي يأتي بالميزة الأكثر شيوعا الوضع الداكن





وبحسب ما ذكره موقع "indiatvnews"، غير التصميم الجديد لنسخة الويب من موقع فيسبوك ، التصميم "الكلاسيكي" القديم مع شريط التنقل الرأسي الأزرق، والذي لن يكون متاحا لمستخدمي إصدار سطح المكتب اعتبارا من سبتمبر القادم.









ويعني ذلك، أن التصميم القديم سيختفي بدءا من سبتمبر المقل، وسيصبح التصميم الجديد التصميم الافتراضي لجميع مستخدمي فيسبوك على إصدار سطح المكتب في جميع أنحاء العالم.





ومن خلال صفحة الدعم بالموقع، ترسل فيسبوك إشعارا لمستخدميها لتخبرهم بأن تصميمها القديم أو "الكلاسيكي"، لن يكون متوفرا بشكل افتراضي بدءا من شهر سبتمبر المقبل.





ووفقا لتقرير جديد نشره موقع Engadget، لا يزال بإمكان المستخدمين العودة إلى التصميم "الكلاسيكي" القديم إذا أرادوا ذلك، حيث توفر فيسبوك خيارا للتبدي بين التصميمين، من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings> ثم النقر على خيار "التبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد Switch to new "Facebook> ثم الاختيار بين الوضع الفاتح (التصميم القديم)، والوضع الداكن (التصميم الجديد).





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت عن التصميم الجديد في مؤتمر المطورين F8 في عام 2019، والذي يوفر ميزة الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي، ويسهل التنقل بين التبويبات المختلفة، كما يعرض القصص أعلى صفحة "آخر الأخبار"، والدردشات على يسار الشاشة.