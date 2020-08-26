آبل تشتري شركة واقع افتراضي .. ستغير مستقبل الاجتماعات

أقدمت Apple الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم بشراء شركة Spaces النا شئة فى عالم الواقع الافتراضي، من أجل عقد إجتماعات المستخدمين مستقبلًا في العالم الرقمي، عكس الإجتماعيات الحالية التقليدية. شئة فى عالم الواقع الافتراضي، من أجل عقد إجتماعات المستخدمين مستقبلًا في العالم الرقمي، عكس الإجتماعيات الحالية التقليدية.





وبحسب صحيفة الإندبندنت، قدمت شركة Spaces من قبل عدة تجارب من خلال طرح أماكن للواقع الإفتراضي بالاستعانة بعلامة Terminator Salvation التي انفصلت عن شركة Dreamwork Animation عام في ٢٠١٦، وهي ميزة فى غاية الأهمية فى ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وjهدف آبل لتوفير مكان إفتراضي من خلال صورة متحركة إفتراضية، تكون بمثابة قاعة إجتماعات تستقبل مستخدمي تطبيقات Zoom ،Skype، و Google Hangouts، وبالتالى سيتغير مستقبل الإجتماعات بالفيديو مستقبلًا تمامًا.





وحتى الآن لم يتضح بعد إستراتيجية آبل تجاه مستقبل عالمها الإفتراضي، إلا أن المتوقع أن يقدم عملاق التقنية الأمريكي تجربة الواقع الافتراضي ومنتجات الواقع المعزز لسنوات عدة.





و من ناحية أخري صرح متحدث باسم Spaces ، أن آبل تشتري الشركات التكنولوجية الصغيرة من وقت لآخر، ولكن نواياها تجاهها غير معروف، كما قالت الشركة قبل بيعها لـ آبل بأسبوع:" شكرًا لمستخدمينا وشركائنا الذين ساهموا معنا فى منتجاتنا المميزة لمؤتمرات الفيديو الإفتراضي VR.. و الأخرين ممن استمتعوا بخدماتنا الترفيهية للواقع المعزز".





جدير بالذكر أن Apple اشترت العديد من شركات الواقع الافتراضي بما فيها، NextVR و Vrvana و Holographics، كما أن هناك إشاعات حول إطلاقها لسماعة رأس للواقع الافتراضي قريبًا، إلا أن الشركة لم تصدر أي معلومات تجاه الأمر حتى الآن.



