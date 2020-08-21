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أبل أول شركة أمريكية تتخطى التريليون دولار.. شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:37 ص
شركة أبل الأمريكية
شركة "أبل" الأمريكية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية سكاي نيوز تقريرا ، يوضح مشوار شركة "أبل" ، نحو الـ تريليوني دولار ، والتي كانت بداية إنشائها في عام 1976.

وأشار التقرير ، إلى أن مؤسسي الشركة هما ستيف جوبز و صديقه زنياك، حيث كان أول مقر للشركة داخل مرأب للسيارات .

وأطلقت الشركة أول جهاز حاسوب عام 1976 بقيمة 666 دولار ، وفي عام 1985 غادر ستيف جوبر :" أبل" ، بعد صراع مع الإدارة .

وفي عام 1997 عاود ستيف جوبز للشركة ، بعد تجاوز خسائرها بنحو 1.8 مليار دولار ، وأطلقت الشركة في عام 2007 أول جهاز " أيفون" ، بقيمة 66 مليار دولار .

وأصبحت شركة أبل في العام 2010 الشركة تكنولوجية الأعلى قيمة بالعالم ، وغادر بعدها ستيف جوبر الشركة مرة أخرى ، بعد صراعه مع المرض.

وفي عام 2018 اصبحت "أبل " ، أول شركة أمريكية مدرجة فى البورصة تتخطى التريليون دولار ، وفي عام 2020 وصلت إلى التريليوني دولار .
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