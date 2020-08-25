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تكنولوجيا

القضاء الأمريكي يحسم قضية Apple ولعبة Fortnite

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 م
القضاء الأمريكي يحسم
القضاء الأمريكي يحسم قضية Apple ولعبة Fortnite
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قسم التكنولوجيا
بعد مباراة طويلة بين كل من آبل و Epic games المالكة لـ لعبة Fortnite، حسم القضاء الأمريكي اليوم، الثلاثاء، النزاع القائم بين الخصمين، بعد حظر الأولى لعبة فيديو Fortnite من المتجر الخاص بها App Store.

وبحسب "بي بي سي"، قضي الحكم لصالح شركة Apple بإمكانية استمرارها في حظر اللعبة، ورغم ذلك لن يستطيع عملاق التكنولوجيا إنهاء حسابات مطوري Epic games او المساومة على أدوات الجرافيك  Unreal Engine، والتي يستخدمها العديد من مطوري الألعاب.

وبالتالي يبقى الوضع كما هو إلى حين عقد جلسة استماع كاملة في ٢٨ سبتمبر المقبل، بعدما سحبت Apple لعبة Fortnite من متجرها الرسمس، بسبب انتهاك شركة Epic مالكة اللعبة لقواعدها عمدًا احتجاجًا على سياساتها، وقالت Epic إن آبل تمنع وصولها إلي أدوات المطورين.

لتكتب القاضية "إيفون جونزاليس روجرز"، في حكمها، "أن Epic لم تثبت أن تصرفات شركة آبل تسببت في أضرار جسيمة حتى الآن، كما اختارت Apple التصرف بحزم، من خلال التهديد بحظر محرك Unreal، والذي يستخدمه الآخرون على نطاق واسع".

وأضافت إيفون أن Apple وEpic  يمكنهما التقاضي ضد بعضهما كما يريدون، لكن الخلاف لا يجب أن يتسبب في أي خسائر للمتابعين، و فيما يتعلق بـ Fortnite، كشفت القاضية أن Epic اختارت استراتيجيًا ان تخرق اتفاقها مع آبل.

تنص شروط App Store على أن Apple تحصل على 30٪ من الإيرادات الناتجة عن عمليات الشراء الرقمية داخل التطبيق ، ولا يُسمح للمطورين بالإشارة إلى أن الأسعار قد تكون أرخص خارج التطبيق.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت دعمت Epic في النزاع القائم، حيث غرد فيل سبنسر على "تويتر"، قائلًا "إن ضمان وصول Epic لتقنيات Apple هو الخيار الصحيح لمطوري الألعاب واللاعبين معًا".

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