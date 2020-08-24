أكبر تخفيض على سماعات AirPods Pro اللاسلكية من آبل.. تفاصيل

تعد سماعات AirPods Pro من أفضل السماعات اللاسلكية التى اطلقتها شركة آبل للعام الماضى 2019 ، والتى تتمتع بعدد كبير من المميزات منها ميزة عزل الضوضاء والأصوات المحيطة، وتم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض لها هذا العام.





وبحسب موقع Engadget التقنى فإن سعر سماعات AirPods Pro أصبح 220 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3500 جنيه مصرى، على موقع أمازون، وبتخفيض حوالى 480 جنيه مصرى.









ويعتبر هذه التخفيض هو أكبر تخفيض شهدته AirPods Pro حتى الآن، وذلك قبل إطلاق هواتف iPhone 12 وإصدارات آبل الأخرى لهذا العام ، والتى من المفترض أن تصدر في منتصف شهر أكتوبر القادم .





وجاءت سماعات AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.





وتعتمد سماعات AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.





وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.





وللإطلاع على عرض التخفيض على سماعات AirPods Pro من موقع أمازون، من خلال هذا الرابط



