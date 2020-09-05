للحماية من التتبع والاختراق.. أفضل 5 إعدادات خصوصية لمستخدمي الآيفون

لا شك أن هواتف آيفون توفر خصوصية كبيرة لمستخدميها بشكل كبير؛ الأمر الذى يدفع أغلب مشترى الهواتف الذكية للجوء إليها؛ ولكن رغم ذلك، فهناك بعض التطبيقات الموجودة في آيفون أو الخدمات الأخرى تخترق خصوصيتك.





وهناك بعض عوامل وميزات الحماية التى يجب على كل مستخدمى هواتف آيفون تفعيلها حتى لا يكونوا عرضة للاختراق من التطبيقات والخدمات الأخرى، وذكر موقع Tech Arrival أفضل 5 ميزات للخصوصية لحماية مستخدمى آيفون:









1- امنع التطبيقات من تتبع موقعك وجمع بياناتك





وتقوم العديد من التطبيقات المختلفة بتتبع واختراق بيانات المواقع الخاصة بمستخدمى آيفون ، وللقيام بمنع التطبيقات من ذلك :





ادخل على إعدادات iOS وانقر فوق الخصوصية، حيث يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات التى لا تحتاجها، اذا وجدت أي تطبيقات تقوم بالوصول دائمًا إلى موقعك فقم بتغيير الإعداد، حيث سيؤدي القيام بذلك إلى منع أي تطبيقات من تتبع موقعك.





2- قم بإيقاف GPS من تتبع موقعك في كل الأوقات





عادة ما يقوم نظام GPS بتتبع مواقع المستخدمين في أى مكان يذهبون إليه الأمر الذى يعرضهم للخطر إذا ما تم اختراقهم، حيث يتم كشف جميع مواقعهم.





ولإيقاف تشغيل ميزة الموقع طوال الوقت ، توجه إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إلى الموقع، ثم تفضيلات النظام، وقم بإيقاف تشغيل GPS





3- قم بإيقاف تشغيل تحليلات نظام iPhone لبياناتك الشخصية





وفقا للموقع فإن شركة آبل تدعي أن أداة التحليلات ترسل بيانات التشخيص والاستخدام مرة أخرى إلى سيرفراتها من أجل تحسين منتجاتها وخدماتها، حتى أن الشركة نفسها تعترف بأن بعض التحليلات يمكن اعتبارها بيانات شخصية، وللقيام بمنع ذلك: ادخل على الإعدادات ثم الخصوصية ثم مشاركة تحليلات iPhone ، وقم بإيقاف تشغيلها.

4- لا تستخدم متصفح Safari





يتفق معظم خبراء الخصوصية على أن متصفح Safari سفاري من آبل هو أحد أكثر المتصفحات توغلًا في السوق، وذلك لأن المستخدمين ليس لديهم خيار إضافة ملحقات مصممة لإيقاف التتبع، ومن المستحيل منع مواقع الويب من تتبعك عند تصفح الويب، وبالتالى الحل الوحيد هو الاستغناء عن المتصفح والتحول إلى آخر مثل Mozilla مزيلا فايرفوكس مع اتباع اعدادات الخصوصية اللازمة.





5- استخدم VPN لنظام iOS



