ميزة في هاتف Galaxy Note 20 Ultra تتفوق على هواتف iPhone 12 القادمة

ينتظر الكثيرون هواتف iPhone 12 من شركة آبل منذ وقت طويل، ولكن بالرغم من عدم صدورها حتى الآن إلا أننا أصبحت لدينا تقريبا صورة شبه كاملة عما ستكون عليه هواتف آيفون iPhone 12 .





وستأتى هواتف iPhone 12 بعدد من الميزات الكبيرة منها تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، وحصولها على معالجات A14 Bionic ، وهى المعالجات الأسرع على الإطلاق، ومستشعر LiDAR للتصوير بالأبعاد الثلاثية إلا أن ميزة في هاتف Galaxy Note 20 Ultra ستتفوق على هواتف آيفون القادمة.





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وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra ميزة رائعة في الكاميرا ليست موجودة في أى من الهواتف الحديثة، كما أنها لن تكون موجودة في iPhone 12 ، وهى ميزة العدسة المقربة فى الكاميرا.





ويمتلك هاتف Galaxy Note 20 Ultra ميزة في الكاميرا من نوع telephoto المقربة تمتلك خاصية التقريب البصرى بتصنيف من 5x إلى

50x من digital zoom .





وبالمقارنة مع هاتف Galaxy Note 20 Ultra فإن هاتف iPhone 11 Pro الذى صدر العام السابق، يمتلك خاصية التقريب البصرى من 2x إلى 10 x، اما هواتف iPhone 12 فستبدأ من 3 x ولكنها لن تقترب من 50 x.



