لتأمين حساباتك.. أفضل 5 نصائح لوضع كلمات سر قوية

تمثل كلمات سر المواقع والحسابات مفتاحا لكل أسرار وبيانات المستخدمين، الأمر الذى يجعل تأمينها أهمية قصوى ويشكل ضرورة من ضرورات المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات.





ومع كثرة اختراق الحسابات وسرقة البيانات وبيعها، يعتبر أهم خطوة في تأمين الحسابات هى وضع كلمات سر قوية، ويكشف تقرير من LastPass عن أن 91 % من المستخدمين يستخدمون كلمات المرور نفسها على حسابات متعددة، و 53% لم يغيروا كلمات المرور خلال 12 شهرًا، وبحسب موقع Avast Blog فإنه يجب اتباع عدد من الإجراءات عند وضع كلمات السر :









1-عدم استخدام كلمات سر واحدة لكل المواقع

وسقوم عدد كبير من المستخدمين بوضع كلمة سر واحدة لكل أو معظم حساباتهم، إضافةً إلى عدم تغيير كلمات السر لفترات طويلة الأمر الذى يجعلهم يجهلون إذا قد تم اختراقهم.





2- عدم استخدام كلمات سر بحروف مرتبة

وتعتبر الكلمات أو الحروف الأبجدية المرتبة أو الأرقام المتتالية هى كلمات من السهل تخمينها وكشفها بكبل سهولة، وبالتلى يجب التنويع عند وضع كلمات السر.





3- عدم استخدام بيانات شخصية عند وضع كلمة السر

ويجب على المستخدمين عدم استخدام بياناتهم الشخصية مثل أعياد الميلاد أو أسمائهم لأن هذه الكلمات تكون معروفة للجميع من خلال اسم حسابك والبيانات العامة الموجودة عليه.





4- الحذر عند استخدام تطبيقات لحفظ كلمات السر

تعتبر بعض التطبيقات مثل تطبيقات حماية كلمات السر هى مفيدة للغاية لحفظ كلمات سرك المصرفية والمتعلقة ببعض الحسابات المهمة كالعمل وغيرها، ولكن هناك بعض التطبيقات الضعيفة التى من السهل اختراقها.





5 - عدم استخدام كلمات سر قصيرة

نظرا لأن البعض منا من الممكن أن ينسى كلمة سر حساباته فيقوم بتسجيل كلمات سر قصيرة للغاية مما يجعلها هدفا سهلا للهاكرز والمخترقين.



