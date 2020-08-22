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تكنولوجيا

لمستخدمي أندرويد.. كيفية معرفة ما إذا تم اختراق كلمة مرورك

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:02 ص
كيفية معرفة ما إذا
كيفية معرفة ما إذا تم اختراق كلمة مرورك
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شيماء عبد المنعم
أطلقت جوجل Google، أخيرا، أداة فحص كلمة المرور Canary، إلي الإصدار الأخير من متصفح Chrome، على هواتف أندرويد والتي ستعمل على تنبيه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بهم، فى أي هجوم لخرق البيانات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، كانت الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب من متصفح جوجل كروم لفترة من الوقت، ولكن تمت إضافتها حاليا، إلى هواتف أندرويد، لذا إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد يمكنك بسهولة معرفة ما إذا استطاع المتسللون اختراق كلمة مرور أي من حساباتك على شبكة الإنترنت.


- كيفية معرفة ما إذا تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك:

.1 قم بتنزيل أحدث إصدار من Chrome Canary، من على متجر Google Play(من خلال هذا الرابط).

2. بمجرد الإنتهاء من التثبيت، افتح الرابط التالي chrome: // flags وابحث عن علامة "التحقق من كلمة المرور المجمعة".

3. اضغط "تمكين Enable "، ثم أعد تشغيل المتصفح مرة أخرى.

4. سيهر لك خيار "التحقق من كلمة المرور"، ضمن إعدادات كلمة المرور  انقر فوق هذا الخيار لفحص كلمات السر المحفوظة.

5. سترسل إليك جوجل تنبيها ما إذا تم اختراق أى من كلمات مرورك.
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