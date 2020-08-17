لهواتف أندرويد.. أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل

توفر شركة جوجل عددا كبيرا من التطبيقات المجانية التى تتميز بخصوصية عالية ودرجة أمان كبيرة لمستخدمى هواتف أندرويد، وهو الأمر الذى يوفر على المستخدمين تجربة التطبيقات الغير موثوقة، والتى من الممكن ان تحتوى على روابط ضارة تسبب الضر للمستخدمين.





وذكر موقع Android Police أفضل 3 تطبيقات مجانية لمستخدمى هواتف أندرويد ، والتى تتفوق على غيرها من التطبيقات الأخرى لموثوقيتها، وتوفيرها خصوصية كبيرة للمستخدمين.









1- تطبيق Google Phone

ويوفر تطبيق Google Phone ميزات عديدة للمستخدمين خاصة الذين يتعرضون لاتصالات كثيرة بسبب عملهم، مما يوفر عليهم جهد كبير، حيث أنه تطبيق اتصال يمكن المستخدمين من الوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بهم عند الاتصال أو تلقي المكالمات ويتميز بنظام ذكى يمكنه من تحديد جهات الاتصال و توفير معلومات عن المتصلين.





ويتيح تطبيق Google Phone للمستخدمين استخدام هوية المتصل من دليل الهاتف الخاص بجوجل، وبهذه الطريقة، عندما تتلقى مكالمة، ستتعرف تلقائيا عليها إذا كان رقم المستخدم على جوجل.





2- تطبيق Google Hangouts

ويعمل تطبيق Google Hangouts على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.





3- تطبيق Google Messages

ومؤخرا أجرت شركة جوجل تحديثا جديدا على تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages ، يضم عددا من الميزات التى تساعد المستخدمين على تجربة أفضل في تطبيقات الرسائل، لمنافسة التطبيق الأكثر شعبية واتسآب، بالإضافة إلى تشفير الرسائل وحماية المستخدمين





ويشمل التحديث الجديد لتطبيق الرسائل Google Messages سيساعد الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، و تحسين علاقاتهم الاجتماعية، وتخصيص الصور .



