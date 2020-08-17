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تكنولوجيا

لهواتف أندرويد.. أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:03 ص
أفضل 3 تطبيقات مجانية
أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل
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ندى على
توفر شركة جوجل عددا كبيرا من التطبيقات المجانية التى تتميز بخصوصية عالية ودرجة أمان كبيرة لمستخدمى هواتف أندرويد، وهو الأمر الذى يوفر على المستخدمين تجربة التطبيقات الغير موثوقة، والتى من الممكن ان تحتوى على روابط ضارة تسبب الضر للمستخدمين. 

وذكر موقع  Android Police  أفضل 3 تطبيقات مجانية لمستخدمى هواتف أندرويد، والتى تتفوق على غيرها من التطبيقات الأخرى لموثوقيتها، وتوفيرها خصوصية كبيرة للمستخدمين.


1- تطبيق Google Phone 
ويوفر تطبيق Google Phone ميزات عديدة للمستخدمين خاصة الذين يتعرضون لاتصالات كثيرة بسبب عملهم، مما يوفر عليهم جهد كبير، حيث أنه تطبيق اتصال يمكن المستخدمين من الوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بهم عند الاتصال أو تلقي المكالمات ويتميز بنظام ذكى يمكنه من تحديد جهات الاتصال و توفير معلومات عن المتصلين. 

ويتيح تطبيق Google Phone للمستخدمين استخدام هوية المتصل من دليل الهاتف الخاص بجوجل، وبهذه الطريقة، عندما تتلقى مكالمة، ستتعرف تلقائيا عليها إذا كان رقم المستخدم على جوجل.

2- تطبيق Google Hangouts 
ويعمل تطبيق Google Hangouts  على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.  

3- تطبيق Google Messages 
ومؤخرا أجرت شركة جوجل تحديثا جديدا على تطبيق الرسائل الخاص بها  Google Messages ، يضم عددا من الميزات التى تساعد المستخدمين على تجربة أفضل في تطبيقات الرسائل، لمنافسة التطبيق الأكثر شعبية واتسآب، بالإضافة إلى تشفير الرسائل وحماية المستخدمين

ويشمل التحديث الجديد لتطبيق الرسائل Google Messages  سيساعد الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، و تحسين علاقاتهم الاجتماعية، وتخصيص الصور .

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