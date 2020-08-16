تيليجرام يطلق ميزة تشفير مكالمات الفيديو لكل الأجهزة

أطلق تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام Telegram ، تحديثا جديدا يشمل تشفير إجراء مكالمات فيديو، على هواتف أندرويد و أنظمة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وكذلك على أنظمة سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر و اللاب توب.





وبحسب موقع The Next Web فإن تطبيق تيليجرام قام بتشفير مكالمات الفيديو وكذلك المكالمات الصوتية من طرف إلى طرف حيث سيعرض التطبيق 4 خيارات للمتصلين في نفس الوقت عبارة عن رموز تعبيرية، لاختيارها وبالتالى تشفير المكالمة.









ويستطيع المستخدمون الاستفاة من إجراء المكالمة الصوتية من ميزة صورة داخل صورة ، بحيث يمكنك تصغير المكالمة للاستمرار في استخدام باقي التطبيق، كما يمكنك اختيار التبديل إلى مكالمة صوتية فقط في أي وقت أثناء الفيديو أو عدم تشغيل الكاميرا على الإطلاق.





وقال تطبيق تيليجرام إنه سيقوم بتقديم مكالمات مشفرة بالنسبة لمكالمات الفيديو الجماعية قريبا، حيث إنه في الوقت الحالى يشمل التشفير مكالمات طرفين فقط سواء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.





ويضم تطبيق تيليجرام أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم، ومن المعروف أن التطبيق يعد واحدا من أفضل التطبيقات التى توفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وتعمل على تأمين رسائلهم من الاختراق.



