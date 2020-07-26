AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بشرى لمستخدمى ويندوز 10.. ميزة جديدة لتسهيل مكالمات الفيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 ص
ميزة جديدة لتسهيل
ميزة جديدة لتسهيل مكالمات الفيديو
Advertisements
ندى على
يعانى نظام التشغيل  Windows 10 ويندوز 10 من العديد من المشكلات التى ظهرت في الآونة الأخيرة، حتى أن بعضها اعترفت به شركة مايكروسوفت، ولكن كشفت الشركة عن أداة جديدة تسمى Eye Contact، ستقوم بمساعدة المستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو.  

وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة مايكروسوفت أصدرت أداة Eye Contact لويندوز 10 للتسهيل على المستخدمين في ضبط نظرهم للسماح لهم لإجراء اتصال مباشر بالعين مع الآخرين خلال المكالمات. 


وتعمل أداة Eye Contact على جعل مكالمات الفيديو أسهل من ذى قبل، حيث أن الأداة تعمل على أى تطبيقات تستخدم الكاميرا الأمامية مثل تطبيقات مكالمات الفيديو الشائعة مثل Microsoft Teams و Skype و Zoom و Google Meet . 

وتقوم أداة Eye Contact أيضا بتحذير المستخدمين عندما يتم استخدامها كثيرا، حيث تعمل على استنزاف البطارية، كما أنها تقوم باستخدام تكنولوجي الذكاء الاصطناعى، لضبط الرؤية و زاوية الكاميرا في المكان المحدد. 

وكانت شركة مايكروسوفت اعترفت بوجود ثغرة في نظام التشغيل ويندوز 10 ، تهدد المستخدمين بعدد من المشكلات المتعلقة بالاتصال مع الإنترنت. 

ووجد عدد  كبير من مستخدمى ويندوز 10 قد واجهوا عدد من المشكلات عند اتصالهم بالإنترنت، حيث وجد البعض أن أجهزتهم غير متصلة بالإنترنت، في حين أنه في الواقع الفعلي يوجد اتصال صالح تمامًا للأجهزة الأخرى، كما أن رمز الواى الفاى الموجود في شريط المهام في الويندوز غير موجود بالأساس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معرضون للاختراق .. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمي Windows 10

تعرف على أفضل بديل آمن لتطبيق Zoom في اجتماعات الفيديو

جوجل تخفي خلفية الصور في تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو

مايكروسوفت تمكن جوجل كروم من إصلاح مشكلات الذاكرة في ويندوز 10

3 ميزات في تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو تجعله الأفضل.. فيديو

مايكروسوفت تلغي ميزة مهمة في ويندوز 10

ترشيحاتنا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

الرئيس السيسي يوجه بالتواصل في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وتوفير فرص العمل

لا مجال للمتربصين.. كبار العلماء: اختلاف الأزهر والبرلمان على مشروع قانون الإفتاء نضج للحوار الوطني

بـ الشعر الرمادى.. علا رشدي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

لا مجال للتراجع.. دير شبيجل: أردوغان هو من بدأ الحرب في ليبيا والجيش المصري مفوض بالتدخل

سأتحمل المسئولية.. وزيرة التضامن: مجلس دار الصفا بـ طلخا لن يعود لحين الاطمئنان على الفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون