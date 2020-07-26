بشرى لمستخدمى ويندوز 10.. ميزة جديدة لتسهيل مكالمات الفيديو

يعانى نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 من العديد من المشكلات التى ظهرت في الآونة الأخيرة، حتى أن بعضها اعترفت به شركة مايكروسوفت، ولكن كشفت الشركة عن أداة جديدة تسمى Eye Contact، ستقوم بمساعدة المستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو.





وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة مايكروسوفت أصدرت أداة Eye Contact لويندوز 10 للتسهيل على المستخدمين في ضبط نظرهم للسماح لهم لإجراء اتصال مباشر بالعين مع الآخرين خلال المكالمات.









وتعمل أداة Eye Contact على جعل مكالمات الفيديو أسهل من ذى قبل، حيث أن الأداة تعمل على أى تطبيقات تستخدم الكاميرا الأمامية مثل تطبيقات مكالمات الفيديو الشائعة مثل Microsoft Teams و Skype و Zoom و Google Meet .





وتقوم أداة Eye Contact أيضا بتحذير المستخدمين عندما يتم استخدامها كثيرا، حيث تعمل على استنزاف البطارية، كما أنها تقوم باستخدام تكنولوجي الذكاء الاصطناعى، لضبط الرؤية و زاوية الكاميرا في المكان المحدد.





وكانت شركة مايكروسوفت اعترفت بوجود ثغرة في نظام التشغيل ويندوز 10 ، تهدد المستخدمين بعدد من المشكلات المتعلقة بالاتصال مع الإنترنت.



