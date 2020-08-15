جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

والغريب أن شركة جوجل دائمًا ما تنحي تطبيقاتها جانبًا من أجل تطبيقات أجدد، وهو ما حدث عندما أخرجت تطبيق Allo من الخدمة تمامًا، من أجل إفصاح الطريق أمام

وبحسب "جي إس إم آرينا التقني"، تم تعيين خافيير سولتيرو، رئيس إدارة G Suite في Google، مسئولًا عن خدمات اتصالات المستهلكين فى مايو المنصرم.

ومن الواضح أن جوجل لم تحسم التوقيت الذى تنحي فيه Duo، الأمر الذى قد يستغرق حوالى عامين، أما بالنسبة لـ Meet سيحتوى على مميزات عدة كالتشفير من طرف إلى طرف، و المؤثرات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لقدرة الاتصال بالمستخدمين عبر رقم الهاتف العادي.







