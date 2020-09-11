هواتف آيفون القادمة بخاصية لطرد المياه ذاتيا

في بشرى سارة لمحبى هواتف آيفون، ستقوم شركة آبل بتقديم هواتف آيفون القادمة بخاصية طرد المياه من الهواتف، والتى كانت في ساعة Apple Watch Series 2 والتى كانت أول ساعة من آبل يتم إطلاقها بهذه الخاصية.





وبحسب تقرير من موقع 9to5Mac فإن شركة آبل قد حصلت على براءة اختراع بتضمين ميزة طرد المياه من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث ستعمل الخاصية من خلال مكبر صوت يقوم بالاهتزاز ودفع المياه من إلى الخارج.





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ورغم أن شركة آبل قد حصلت على براءة الاختراع منذ العام الماضى 2019 ، إلا أن مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO قد قام بنشهرها، مؤخرا.





وفقا لبراءة الاختراع فإن نظام الهاتف سيقوم بطرد السوائل والمياه التى تسقط على الهاتف، بالإضافة إلى أن الخاصية ستكون قادرة على طرد الشوائب الصغيرة مثل الملح وحبيبات الكريستال التى تكون عالقة في المياه .





ومن المحتمل أن تقوم شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone 12 ، يوم الثلاثاء المقبل، ولكنها بالطبع لن تحصل على الخاصية، كما أن مجموعة هواتف iPhone 12 لن تأتى جميعها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وإنما من المقرر أن يأتى هاتف وحيد فقط وهو الهاتف الأغلى في المجموعة iPhone 12 Pro Max.



