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تكنولوجيا

إزاي تتأكد من شرائك آيفون جديد أصلي وغير مستعمل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
ازاى تتأكد من شراءك
ازاى تتأكد من شراءك آيفون جديد أصلي و غير مستعمل
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كريم جمال
مع إزدياد شعبية منتجات آبل حول العالم بداية من آيفون وصولًا إلي سماعاتها اللاسلكية وتحقيق أكبر نسب مبيعات، أصبحت منتجات الشركة صيدًا ثمينًا للمقلدين الذين يتفننوا فى تقديم منتجات مزيفة طبق الأصل، أو حتي إعادة تجديد هواتف آيفون المستعملة و بيعها على أنها جديدة.

إلا أن شركة آبل الأمريكية قررت وقف هذه الأزمة التي تستنزف أموال الملايين حول العالم، وكشفت عن خدمة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، تجعلك تتأكد من منتج الذى قررت شراءه اذا كان أصليًا أم لا، بالإضافة لمعرفة اذا تم تفعيله من قبل و كان مستخدمًا أم لا حتى لو كان أصليًا.

وبالتالى تفلت من فخ الوقوع كضحية لشراء سلعة مزيفة مجهولة المصدر، وبالطبع توجد أسواق و أماكن غير قانونية فى الصين تشرف على هذه العمليات، إلا أن الحكومة الصينية تفرض عليها غرامات كبيرة بالإضافة للملاحقة القانونية.

ولعل أبرز مشكلتين فى هذا الموضوع، سماعة الآيربودز التى أصبخ تقليدها أمر فى غاية السهولة، أو شراء آيفون على أنه جديد، وهو فى ألصل مستخدم لعدة شهور من قبل، ومعاد تجديده دون أن تعلم.

وللتأكد من ذلك بسهولة عليك زيارة هذ الرابط :

ثم أدخل كود المنتج فى المربع المخصص لذلك، بالإضافة لكود تفعيلي للتأكد أنك لست روبوتًا، و اضغط متابعة، وسيظهر لك تفاصيل المنتج الخاص بك من قبل آبل نفسها.

وأيضًا اذا كنت تعانى من مشكلة فى هاتفك وتريد إصلاحه من خلال نفس الخطوات، و اختر التواصل مع دعم آبل ليتم حل مشكلتك عبر المراسلة الفورية "شات"، أو تحديد مكالمة.
إزاي تتأكد من شرائك آيفون جديد أصلي وغير مستعمل
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