تقارير : آبل تطلق غدا هواتف iPhone 12

كشفت تقارير أن شركة آبل Apple قد تعلن غدا الثلاثاء عن ميعاد إطلاق هواتف iPhone 12 ، إلى جانب ساعتي Apple Watch و جهاز آيباد iPad Air .





وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن آبل قد تقوم غدا بأحد الأمرين؛ الأول وهو الإعلان عن سلسلة الهواتف القادمة على أن يكون فى وقت آخر من شهر سبتمبر الحالى ، والثانى أن آبل قد تطلق هواتف iPhone 12 غدا في مؤتمرها الذى سيتم بثه أون لاين بسبب تفشى فيروس كورونا.









وفقا لموقع AppleInsider يعتقد بعض المحللين أن آبل قد قامت بتضليل الجمهور عمدا عن طريق تأجيل سلسلة الهواتف أكثر من مرة لتقدم مفاجآة كبرى، ولإحداث ضجة إعلامية بشكل أكبر كنوع من الترويج لهواتفها iPhone 12.





وكشف المسرب جون بروسر أن آبل ستطلق هواتف آيفون iPhone 12 بعد غد الأربعاء 8 سبتمبر ، في التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقى، كما قال أن آبل من الممكن أن تمهد للحدث قبلها بساعات حيث من المحتمل أن يكون ذلك غدا.





وكانت شركة آبل قد قامت بحذف فيديو من على قناتها على موقع يوتيوب، بعدما قامت ببثه على القناة على أنه موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون iPhone 12 القادمة، حيث حمل الفيديو إمكانية التسجيل لمشاهدة حدث آبل القادم بتاريخ 10 سبتمبر.





وظهر الفيديو مرة أخرى وقامت آبل بحذفه مرة ثانية، حيث أن الفيديو عبارة عن عملية تسجيل مسبق لما هو مفترض أن يكون حدث آبل القادم الذى ستعلن فيه عن إصداراتها .



