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تكنولوجيا

بطارية عملاقة و3 كاميرات خلفية.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo Reno4 SE

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
بطارية عملاقة و 3
بطارية عملاقة و 3 كاميرات خلفية
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ندي على
أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتف Oppo Reno4 SE ضمن سلسلة هواتف مجموعتها المتميزة Reno4 ، والذى يأتى يأتى بتقنية الخامس للاتصالات 5G ،  كما يشبه الهاتف Oppo F17 الذى أطلقته الشركة منذ أيام. 

وبحسب موقع GSMArena  فإن هاتف Oppo Reno4 SE ياتى بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع OLED بنقاء 1080 x 2400px ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومع ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.  

وتأتى كاميرات هاتف Oppo Reno4 SE عبارة عن ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة  f/1.7 ، و كاميرا دقة  8 بيكسل بعدسة بزاوية واسعة وبفتحة عدسة     f/2.2 ، أما الكاميرا الثالثة فهى كاميرا بعدسة مكبرة دقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة  f/2.4 ، أما كاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل. 

ويعمل هاتف Oppo Reno4 SE على معالج من نوع Dimensity 720 5G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، مع ذاكرة عشوائية  8 جيجا بايت رام ونسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 . 

ويحتوى هاتف Oppo Reno4 SE على بطارية سعة  4300 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، بفضل شاحن SuperVOOC Flash Charge 2.0 . 

ويبلغ سعر هاتف Oppo Reno4 SE حوالى 370 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 5820 جنيه مصرى لأصغر نسخة وبالوان الأسود والأزرق والأبيض، على أن تبدا الشركة في طرحه في الأسواق بدءا من يوم 25 سبتمبر القادم.
بطارية عملاقة و3 كاميرات خلفية.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo Reno4 SE
بطارية عملاقة و3 كاميرات خلفية.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo Reno4 SE
بطارية عملاقة و3 كاميرات خلفية.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo Reno4 SE
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