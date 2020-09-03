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تكنولوجيا

أوبو تعلن عن أسرع وأنحف هواتفها Oppo F17 و F17 Pro.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
Oppo F17
Oppo F17
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة أوبو Oppo، اليوم الأربعاء، رسميا عن هاتفيها الأحدث Oppo F17، و Oppo F17 Pro، اللذين يأتيان بعد أشهر من الإعلان عن Oppo F15 الذي أطلق في يناير الماضي، ومثل هواتف سلسلة ( F ) السابقة، تأتي تشكيلة الهواتف الجديدة لتلبي احتياجات المستخدمين الشباب، بإمكانيات تجعلهما الأسرع وتصميما يجعلهما الأنحف على الإطلاق.

ووفقا ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الهاتفان الجديدان من أوبو بسمك 7.5 ملميتر، ويزن ما يزيد عن 160 جراما، وقد صمما الهاتفان بعناية مع تصميم منحني في الجوانب والظهر لجعل الهاتف مريحة أثناء الاستخدام.


مواصفات Oppo F17 Pro

ويحتوي هاتفي Oppo F17 و F17 Pro ، على بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 حيث يتم  شحن الهاتف باستطاعة 30 واط. ولعمر بطارية أطول يدعم الهاتفان تقنية الشحن الليلي الذكي AI Night Charging ،والتي تترك الشحن النهائي بنسبة 80-100٪ لمدة 90 دقيقة قبل أن تستيقظ.

Oppo F17 and F17 Pro unveiled with portrait-focused quad cams, 30 W fast charging

ويمنحك شحن بطارية هاتف F17 Pro، لمدة 5 دقائق  ساعتين من تشغيل فيديوهات يوتيوب YouTube، أو ساعة من إنشاء مقاطع تيك توك TikTok، أو 36 دقيقة من ألعاب PUBG، حيث يمكن لتقنية VOOC 4.0 شحن البطارية بالكامل في 53 دقيقة.

ويعمل هاتف Oppo F17 Pro، بمعالج من نوع  MediaTek Helio P95 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Colour OS 7.2 المرتكزة على نظام التشغيل Android 10.

Oppo F17 and F17 Pro unveiled with portrait-focused quad cams, 30 W fast charging

ويتضمن هاتف Oppo F17 Pro، شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز. وتحتوي على ثقبين للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل. وبالإضافة إلى حساس بصمة تحت الشاشة، والتي يمكنها فتح الهاتف في 0.3 ثانية

ولعشاق لتصوير، يقدم هاتف Oppo F17 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

Oppo F17 and F17 Pro unveiled with portrait-focused quad cams, 30 W fast charging


مواصفات هاتف Oppo F17

ويقدم هاتف Oppo F17، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل مع ثقب واحد للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتفظ أيضا بنفس مواصفات البطارية 4.000 مللي أمبير في الساعة وشحن VOOC بقوة 30 واط.

وعلى ظهر الهاتف، يوجد 4 كاميرات خلفية، ولكن دقة الرئيسية 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما دقة الكاميرات الثلاث المتبقية، فهي بنفس مواصفات النسخة الـ Pro.

ولكن تحتوي النسخة العادية من هاتف Oppo F17، على معالج من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

سعر Oppo F17 و Oppo F17 Pro

وتعتزم الشركة الإعلان عن سعر وموعد إطلاق هاتف Oppo F17 Pro،  في الأسواق قريبا، بينما هاتف Oppo F17 Pro، يتوفر للحجز المسبق اعتبارا من اليوم، على أن يطرح  بالأسواق اعتبارا من 7 سبتمبر الجاري، مقابل سعر يعادل 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.915 جنيها مصريا).

Oppo F17 and F17 Pro unveiled with portrait-focused quad cams, 30 W fast charging
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